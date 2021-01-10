سياسة
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الإمارات تستورد منتجات مستوطنات إسرائيلية وحماس تعده "إصراراً على الخطيئة"
بدأت الإمارات بشكل رسمي استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة، ووصفت حركة حماس الخطوة بأنها "إصرار على الخطيئة".
الإمارات تستورد منتجات مستوطنات إسرائيلية وحماس تعده "إصراراً على الخطيئة"
زيت زيتون وعسل من المستوطنات الإسرائيلية إلى الإمارات
10 يناير 2021

ذكرت القناة السابعة الإسرائيلية، الأحد، أن الإمارات العربية المتحدة بدأت بشكل رسمي استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية.

وأشارت القناة إلى أن الإمارات قررت استيراد كمية من زيت الزيتون من مستوطنة "حرميش" بالضفة الغربية، كما بدأت باستيراد كميات من الخمور.

ونقلت القناة عن رئيس مجلس محلي "شومرون" يوسي داغان قوله: "هذا يوم تاريخي لدولة إسرائيل، نصدر اليوم أول الصادرات الإسرائيلية من زيت الزيتون والعسل إلى الإمارات، وسوف نسعى إلى تصديرها أيضاً إلى دول عربية أخرى مستقبلاً".

من جانبها أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بدء الإمارات استيراد بضائع من منتجات مستوطنات إسرائيلية مُقامة على أراضٍ فلسطينية محتلّة.

وقال حازم قاسم، المتحدث باسم الحركة: إن "بدء شركات من الإمارات باستيراد منتجات المستوطنات في الضفة الغربية إصرار على خطيئة التوقيع على اتفاق التطبيع".

وعدّ التبادل التجاري بين الطرفين "تشجيعاً للاستيطان الصهيوني المُقام على أراضي الفلسطينيين بالضفة"، كما اعتبره "دفعة لسياسة التهجير التي يمارسها اليمين الصهيوني".

ووقعت إسرائيل والإمارات، منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، اتفاقية لتطبيع العلاقات بينهما، برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وقوبلت الاتفاقية برفض شعبي عربي واسع اعتبرها "طعنة وخيانة للقضية الفلسطينية"، في ظل استمرار احتلال إسرائيل لأراضٍ عربية ورفضها إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

مصدر:TRT عربي
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