سياسة
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جاوش أوغلو: نتطلع إلى حوار صادق مع الاتحاد الأوروبي
أعربت تركيا على لسان وزير خارجيتها مولود جاوش أوغلو، استعدادها لإجراء "حوار صادق وموجه نحو النتائج" مع الاتحاد الأوروبي، خلال الزيارة المقرر إجراؤها في 21 من يناير/كانون الثاني الجاري إلى العاصمة البلجيكية بروكسل.
جاوش أوغلو: نتطلع إلى حوار صادق مع الاتحاد الأوروبي
تصريح أوغلو جاء بعد أن أبدى الاتحاد الأوروبي استعداده لمواصلة العمل من أجل الحوار مع تركيا / AA
10 يناير 2021

قال وزير الخارجية مولود جاوش أوغلو، الأحد، إنه يتطلع إلى زيارة العاصمة البلجيكية بروكسل لإجراء حوار صادق وموجه نحو النتائج.

جاء ذلك في تغريدة لجاوش أوغلو ردّاً على تغريدة سابقة للممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل.

وقال الوزير التركي في رده "أتطلع إلى زيارة بروكسل لإجراء حوار صادق موجه إلى النتائج".

ومساء السبت أعلن بوريل في تغريدته، استعداد الاتحاد الأوروبي مواصلة العمل من أجل الحوار مع تركيا.

يشار إلى أن الزعماء الأوروبيين طلبوا من بوريل والمفوضية الأوروبية خلال قمتهم في ديسمبر/كانون الأول الماضي، إعداد تقرير للقمة المقبلة (في مارس/آذار المقبل) حول وضع العلاقات التركية الأوروبية والخيارات المتعلقة بكيفية المضي بها قدماً.

ومن المنتظر أن يجري وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو زيارة إلى بروكسل في 21 يناير/كانون الثاني الجاري.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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