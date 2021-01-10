سياسة
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استمراراً لمهمته الفضائية.. القمر التركي "رصد" يكمل 50 ألف جولة حول الأرض
القمر الصناعي التركي "رصد" الذي يعد أول قمر للرصد والمراقبة مصمّم ومصنّع محليّاً، يكمل 50 ألف جولة حول العالم، منذ إطلاقه إلى الفضاء عام 2011. وتركيا واحدة من بين ثلاثين دولة في العالم تمتلك أقماراً صناعية في الفضاء.
استمراراً لمهمته الفضائية.. القمر التركي "رصد" يكمل 50 ألف جولة حول الأرض
تركيا واحدة من بين ثلاثين دولة في العالم تمتلك أقماراً صناعية في الفضاء / AA
10 يناير 2021

أكمل قمر الرصد والمراقبة التركي "رصد"، 50 ألفاً و 224 جولة حول العالم، غطّى فيها مساحة 17 مليون كيلو متر مربع، وأرسل 19 ألفاً و 138صورة إلى المحطة الأرضية.

ويعدّ قمر الرصد والمراقبة "رصد" ثاني قمر صناعي للاستشعار عن بُعد، بعد القمر الصناعي بيلسات، وهو أول قمر للرصد والمراقبة يجري تصميمه وتصنيعه في تركيا, حسب مؤسسة الأبحاث العلمية والتكنولوجية التركية (توبيتاك).

وأشارت المؤسسة إلى إطلاق القمر رصد إلى الفضاء في 17 أغسطس/آب عام 2011 من الأراضي الروسية.

وأضافت: "لقد استغرق تصميم القمر الصناعي رصد ثلاث سنوات، وفي 17 من أغسطس/آب من عام 2020، أكمل القمر عامه التاسع في مداره بنجاح".

ويبلغ معدل إعادة تصوير القمر رصد للمكان نفسه 4 أيام، ويجري التحكم فيه على ثلاثة محاور، وتغطي الصورة الواحدة التي يلتقطها القمر مساحة 30X30 كيلومتراً، ويمكنه التقاط صورة لقطاع بطول 960 كيلومتراً.

وتركيا واحدة من بين ثلاثين دولة في العالم تمتلك أقماراً صناعية في الفضاء.

وتمتلك تركيا سبعة أقمار صناعية فعّالة حالياً في الفضاء لأغراض متعددة، أربعة منها للاتصالات وهي توركسات 3A وتوركسات 4A وتوركسات 4B وتوركسات 5A، والثلاثة الأخرى لأعمال الرصد والمراقبة وهي غوك تورك 1 وغوك تورك 2 ورصد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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