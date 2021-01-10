سياسة
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بحضور وزراء الخارجية والري.. انطلاق اجتماع سداسي حول سد النهضة
انعقد اجتماع سداسي لوزراء الخارجية والري لكل من مصر والسودان وإثيوبيا، لبحث قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي. والسبت، قاد فريق التفاوض السوداني حول سد النهضة برئاسة وزير الري ياسر عباس، اجتماعاً ثنائياً افتراضياً مع خبراء الاتحاد الإفريقي.
بحضور وزراء الخارجية والري.. انطلاق اجتماع سداسي حول سد النهضة
شارك في الاجتماع وزراء الخارجية والري في مصر وإثيوبيا والسودان، عبر تقنية الفيديو كونفرانس / Reuters
10 يناير 2021

انطلق اجتماع سداسي لمصر والسودان وإثيوبيا، الأحد، لبحث قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.

وشارك في الاجتماع وزراء الخارجية والري في مصر وإثيوبيا والسودان، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وحسب مراسل وكالة الأناضول، فإن الاجتماع "سيبحث قواعد ملء وتشغيل سد النهضة".

والسبت، قاد فريق التفاوض السوداني حول سد النهضة برئاسة وزير الري والموارد المائية ياسر عباس، اجتماعاً ثنائياً افتراضياً مع فريق خبراء الاتحاد الإفريقي.

وجاء اجتماع، السبت، استجابة لدعوة الخرطوم لمنح خبراء الاتحاد الإفريقي "دوراً أكبر في تسهيل التفاوض بين السودان ومصر وإثيوبيا"، وفق بيان لوزارة الري السودانية.

وتخوض الدول الثلاث مفاوضات متعثرة حول السد، على مدار 9 سنوات مضت، وسط اتهامات متبادلة بين القاهرة وأديس أبابا بالتعنت ومحاولة فرض حلول غير واقعية.

وتصر أديس أبابا على ملء السد بالمياه حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق بشأنه مع القاهرة والخرطوم، فيما تصر الأخيرتان على ضرورة التوصل أولاً إلى اتفاق ثلاثي، لعدم تأثر حصتهما السنوية من مياه نهر النيل سلباً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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