سياسة
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السودان.. قتيل و4 جرحى برصاص الشرطة خلال احتجاجات في "عطبرة"
أعلنت الشرطة السودانية في بيان، مقتل "متهم" وإصابة 4 مواطنين في مدينة عطبرة (شمال)، في مواجهات بين مواطنين وقوة أمنية. وكانت المدينة قد شهدت احتجاجات تخللتها أعمال عنف، عقب مقتل مواطن برصاص الشرطة، بحسب شهود عيان.
السودان.. قتيل و4 جرحى برصاص الشرطة خلال احتجاجات في "عطبرة"
شهدت عطبرة في وقت سابق الأحد، احتجاجات تخللتها أعمال عنف، عقب مقتل مواطن برصاص الشرطة / Others
10 يناير 2021

أعلنت السلطات السودانية، الأحد، مقتل "متهم" وإصابة 4 مواطنين في مدينة عطبرة (شمال)، خلال مواجهات بين مواطنين وقوة أمنية.

وذكرت الشرطة، في بيان، أن قوة من المباحث والتحقيقات الجنائية في عطبرة كانت صباح اليوم (الأحد) في مهمة لتنفيذ أمر تفتيش وقبض على متهمين، حيث ألقت القبض على متهمين اثنين، وظل باقي القوة مرابطاً لتنفيذ أمر القبض على المتهم الثالث.

وأضافت: تجمع عدد من المواطنين أمام منزل المتهم الثالث وحدث اشتباك ومقاومة، وسدد المتهم طعنة بسكين لمساعد الشرطة علي عكاشة في بطنة (حالته خطرة)، إضافة إلى إصابة عدد من أفراد القوة.

وتابعت الشرطة: "مع هذا التصعيد غير القانوني، نفذت القوة ما يمليه عليها القانون في هذه الحالات مع تقدير الموقف الميداني بإطلاق الرصاص، ما أدى لوفاة المتهم وإصابة 4 مواطنين جرى إسعافهم".

وزادت: "صاحب هذه الأحداث المؤسفة تجمهر أعداد من أهالي القتيل وبعض المواطنين، وقاموا بإتلاف عربة مباحث الولاية، وعربة ثانية لمواطن، بينما توجهت مجموعة أخرى إلى مقر المباحث الجنائية بغرض إتلاف المقر ومحتوياته".

وشهدت عطبرة، في وقت سابق الأحد، احتجاجات تخللتها أعمال عنف، عقب مقتل مواطن برصاص الشرطة، بحسب شهود عيان.

وأفاد شهود عيان لوكالة الأناضول بأنه خلال مداهمة قوات الأمن لعصابة سرقات في المدينة، طعن أحد المطلوبين عنصراً من الشرطة بسكين، ما اضطر القوة إلى إطلاق الرصاص الحي، فأصيب مدني أعزل جرى نقله إلى المستشفى، لكنه توفي متأثراً بجراحه.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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