سوريا الجديدة
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قتيلان و8 جرحى في اشتباكات بين قوات الأمن السورية ومسلحين دروز
أدّت مواجهات اندلعت اليوم الثلاثاء بين قوات الأمن السورية ومجموعات مسلحة من الطائفة الدرزية في حي جرمانا جنوب العاصمة دمشق إلى مقتل شخصين وإصابة 8 آخرين.
قتيلان و8 جرحى في اشتباكات بين قوات الأمن السورية ومسلحين دروز
اندلاع اشتباكات بين مسلحين دروز وقوات الأمن السوري بحي جرمانا بدمشق / Reuters
29 أبريل 2025

وقالت مصادر محلية إنّ "مجموعات درزية فتحت النار على قوات الأمن الحكومية بالأسلحة الثقيلة في حي جرمانا"، الواقع على بُعد نحو 8 كيلومترات من مركز دمشق.

وأكّدت المصادر مقتل شخصين وإصابة 8 آخرين، دون تحديد هوياتهم، في الاشتباكات المسلحة التي اندلعت خلال ساعات مبكرة من صباح اليوم، في حي جرمانا ذي الأغلبية الدرزية.

ودفعت قوات الأمن الحكومية السورية بتعزيزات إلى الحي، في إطار تكثيف إجراءاتها الأمنية.

وبسطت فصائل سورية في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 سيطرتها على البلاد، منهيةً 61 عاماً من حكم حزب البعث، و53 سنة من سيطرة عائلة الأسد.

وفي 29 يناير/كانون الثاني 2025 أعلنت الإدارة السورية الجديدة تعيين الشرع رئيساً للبلاد خلال مرحلة انتقالية من المقرر أن تستمر خمس سنوات.

مصدر:TRT Arabi
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