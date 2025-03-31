الحرب على غزة
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"الحوثي" تعلن سقوط قتلى وجرحى جراء غارات أمريكية على صنعاء وحجة
أعلنت جماعة الحوثي، اليوم الاثنين، مقتل شخصين وإصابة سبعة آخرين، بينهم طفل، جراء غارات جوية أمريكية استهدفت محافظتي حجة وصنعاء شمالي اليمن.
"الحوثي" تعلن سقوط قتلى وجرحى جراء غارات أمريكية على صنعاء وحجة
تشهد مناطق سيطرة الحوثيين مؤخرًا تصعيدًا لافتًا في الغارات الأمريكية، التي تقول الجماعة إنها خلفت قتلى وجرحى وأضرارًا بالبنية التحتية. / AA
31 مارس 2025

وقال أنيس الأصبحي، المتحدث باسم وزارة الصحة التابعة لجماعة الحوثي، في بيانٍ إنّ "طيران العدوان الأمريكي استهدف سيارة من نوع هيلوكس في مديرية بني قيس بمحافظة حجة، ما أسفر عن استشهاد شخصين وإصابة طفل بجروح"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وتقع محافظة حجة، التي تربطها حدود برية مع السعودية، تحت سيطرة جماعة الحوثي منذ أواخر عام 2014، باستثناء بعض المناطق التي لا تزال تخضع لسيطرة الحكومة اليمنية، كما تضم ميناء ميدي الاستراتيجي على البحر الأحمر.

وفي بيان لاحق، ذكرت وزارة الصحة التابعة للحوثيين أن "ستة أشخاص أصيبوا في قصف أمريكي استهدف منطقة صرف، شمالي العاصمة صنعاء"، دون تقديم معلومات إضافية.

وتشهد مناطق سيطرة الحوثيين مؤخراً تصعيداً لافتاً في الغارات الأمريكية، التي تقول الجماعة إنها خلَّفت قتلى وجرحى وأضراراً بالبنية التحتية.

وفي 15 مارس/آذار الجاري، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه أمر جيش بلاده بشن "هجوم كبير" ضد جماعة الحوثي في اليمن، قبل أن يهدد بـ"القضاء على الحوثيين تماماً".

وردَّت الجماعة بتأكيد أن تهديد ترمب "لن يثنيها عن مواصلة مناصرة غزة"، إذ استأنفت قصف مواقع داخل إسرائيل وسفن في البحر الأحمر متوجهة إليها بالتزامن مع استئناف تل أبيب منذ 18 مارس/آذار الجاري حرب الإبادة على القطاع.

مصدر:TRT ARABI
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