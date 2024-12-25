وقالت وزارة الصحة في القطاع في بيان إحصائي أمس الثلاثاء إنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي "ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها إلى المستشفيات 21 شهيداً و51 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية".

وأفادت الوزارة بارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 45 ألفاً و338 شهيداً و107 آلاف و764 مصاباً، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، مشيرة إلى أن عدداً من "الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم"، نتيجة القيود والاستهدافات الإسرائيلية.

مستشفيات تحت القصف والحصار

شمالي القطاع، استشهد 9 فلسطينيين وأصيب آخرون بقصف طائرة حربية إسرائيلية منزلاً من 4 طوابق في جباليا النزلة، أمس الثلاثاء.

كما قصفت طائرات الاحتلال أيضاً أرض البراوي قرب شارع بيت لاهيا (شمال).

وألقت مسيّرة إسرائيلية (كواد كابتر) قنابل على مستشفى كمال عدوان (شمال)، فيما واصل جيش الاحتلال عمليات نسف وتفجير المنازل والمباني في محيط المستشفى.

وتزامن ذلك مع الهجوم على المستشفى الإندونيسي ومستشفى العودة شمالي القطاع، ما يعني أن كل مستشفيات الشمال أصبحت تحت القصف والحصار.

وقال جيش الاحتلال، عبر منصة إكس مساء أمس الثلاثاء، إنه استكمل، بمشاركة جهاز الأمن العام (الشاباك)، ما زعم أنه "نشاط مركّز لإحباط إرهاب في منطقة المستشفى الإندونيسي".

وتابع: "قوات لواء غفعاتي، تحت قيادة الفرقة 162، عملت في المنطقة منذ ليل الاثنين بعد ورود معلومات استخباراتية (...) حول وجود مخربين وبنى تحتية إرهابية"، وفق زعمه.

وأفاد جيش الاحتلال بأنه قتل في هجومه 5 فلسطينيين واعتقل آخرين داخل المستشفى وفي محيطه، وفق البيان.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قال شهود عيان إن آليات الاحتلال تقدمت في محيط المستشفى، تزامناً مع غارات جوية وإطلاق مكثف للنيران.

وأضاف الشهود أن الجيش أجبر مَن بداخل المستشفى الخارج عن الخدمة من طواقم طبية ومرضى ونازحين على الإخلاء الفوري والتوجه إلى مدينة غزة، وسط إطلاق كثيف للنيران صوب بوابته وقصف على محيطه.

مجازر في كل القطاع

وفي مدينة غزة أطلقت طائرات مسيّرة إسرائيلية من نوع كواد كابتر النار بمحيط مسجد صلاح الدين في حي الزيتون جنوب شرق المدينة، فيما أطلقت آليات عسكرية إسرائيلية النار في منطقة الصفطاوي شمال غرب المدينة.

وقال مصدر طبي إنّ فلسطينياً استُشهد في قصف إسرائيلي استهدف الطابق الأخير من عمارة الصحابة بالقرب من موقف جباليا شرقي المدينة.

من جهتها قالت إدارة مستشفى العودة في مخيم النصيرات وسط القطاع، في بيان، إن 12 فلسطينياً بينهم طفلان و3 سيدات أصيبوا جراء قصف إسرائيلي استهدف منطقة قريبة من مدرسة أبو عريبان في المنطقة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إنّ عدداً من الفلسطينيين استُشهدوا وأصيب آخرون في قصف طائرات الاحتلال تجمعاً قرب مفترق جحجوح في حي الشيخ رضوان شمال غرب مدينة غزة.

أما جنوبي القطاع فقد قال شهود عيان إنّ المدفعية الإسرائيلية المتمركزة شرق مدينة خان يونس جددت قصفها باتجاه مناطق متفرقة من مدينة رفح.

وفي 5 أكتوبر/تشرين الأول الماضي اجتاح جيش الاحتلال الإسرائيلي شمالي قطاع غزة، ويقول الفلسطينيون إن إسرائيل ترغب في احتلال المنطقة وتحويلها إلى منطقة عازلة بعد تهجيرهم منها تحت وطأة قصف دموي ومنع إدخال الغذاء والماء والأدوية.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 153 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.