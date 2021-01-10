قال الصليب الأحمر الدولي، الأحد، إن ثلثي اليمنيين يفتقرون إلى المياه الآمنة (النظيفة) والخدمات الصحية.

وأضاف الصليب الأحمر، في تغريدة عبر تويتر، أن "اثنين من كل ثلاثة يمنيين يفتقرون إلى المياه الآمنة والخدمات الصحية الأساسية".

وأشار إلى أنه قدّم 800 ألف لتر من الوقود للمؤسسة المحلية للمياه، والصرف الصحي ولمستشفى الثورة في مدينة الحديدة.

ولفت الصليب الأحمر إلى أنه "يقدم دعماً منتظماً، لقطاع المياه والقطاع الصحي في اليمن".

وشدّد على أن "الاحتياج لا يزال كبيراً، رغم ما يتم تقديمه".

ويعاني اليمن من انهيار شبه تام في جميع قطاعاته تقريباً، وخاصة القطاع الصحي جراء الحرب المستمرة منذ أكثر من 5 أعوام.

ودفع الصراع ملايين الأشخاص إلى حافة المجاعة، وبات 80% من السكان يعتمدون على المساعدات الإنسانية للبقاء أحياء، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم كما وصفتها الأمم المتحدة.