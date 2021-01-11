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جاوش أوغلو: نتطلع إلى حوار صادق مع الاتحاد الأوروبي، وأمير قطر يبحث مع رئيس المكتب السياسي لحماس قضايا إقليمية ودولية.

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جاوش أوغلو: نتطلع إلى حوار صادق مع الاتحاد الأوروبي

أعربت تركيا على لسان وزير خارجيتها مولود جاوش أوغلو، عن استعدادها لإجراء "حوار صادق وموجه نحو النتائج" مع الاتحاد الأوروبي، خلال الزيارة المقرر إجراؤها في 21 من يناير/كانون الثاني الجاري إلى العاصمة البلجيكية بروكسل. [TRT عربي]

يشار إلى أن الزعماء الأوروبيين طلبوا من بوريل والمفوضية الأوروبية خلال قمتهم في ديسمبر/كانون الأول الماضي، إعداد تقرير للقمة المقبلة (في مارس/آذار 2012) حول وضع العلاقات التركية-الأوروبية والخيارات المتعلقة بكيفية المضي بها قدماً. [TRT عربي]

أمير قطر يبحث مع رئيس المكتب السياسي لحماس قضايا إقليمية ودولية

أعلن الديوان الأميري القطري في بيان الأحد، استقبال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في مكتبه بالعاصمة الدوحة، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، وبحث الطرفان عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. [TRT عربي]

بدورها قالت حركة حماس في بيان، إن رئيس مكتبها السياسي أشاد خلال اللقاء، بجهود قطر في ملف المصالحة الفلسطينية وحرصها على استعادة الفلسطينيين وحدتهم وإنهاء الانقسام. [TRT عربي]