سياسة
2 دقيقة قراءة
قالن: طاقم بايدن يريد فتح صفحة جديدة مع تركيا وتطوير العلاقات
قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، إنهم على تواصل مع طاقم الرئيس الأمريكي المنتخَب جو بايدن، وإنهم يريدون تطوير العلاقات مع تركيا وفتح صفحة جديدة.
قالن: طاقم بايدن يريد فتح صفحة جديدة مع تركيا وتطوير العلاقات
المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن يؤكّد أن تركيا على تواصل مع طاقم بايدن / AA
11 يناير 2021

أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، أنهم على تواصل مع طاقم الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، وأنهم يريدون تطوير العلاقات مع تركيا وفتح صفحة جديدة.

جاء ذلك في حديث تليفزيوني لقالن مع قناة "سي إن إن تورك"، مساء الأحد.

وأشار قالن إلى أن بايدن زار تركيا 4 مرات عندما كان نائباً للرئيس السابق باراك أوباما، وأنهم على تواصل إيجابي مع طاقم بايدن الحالي.

ونوّه بأنّ الأشخاص الذين عملوا معهم من طاقم أوباما يعلمو ن مدى أهمية تركيا.

وبيّن أنّ العلاقات مع طاقم بايدن ستكون أكثر تشاركية وتستند إلى المبادئ، وعزا ذلك إلى أن طاقم الرئيس المنتخب يدرك أهمية تركيا من منظور حلف شمال الأطلسي "ناتو" وأنها لاعب مهمّ في أوروبا والبلقان ومنطقة القوقاز والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

أما بشأن التطورات الأخيرة، فوصف قالن ما حدث في 6 يناير/كانون الثاني الجاري في أمريكا من اقتحام المتظاهرين مبنى الكونغرس، بأنه "مطبّ سياسي في تاريخ الولايات المتحدة".

وأضاف أن إطلاق مقولة "نحن لا نعترف بنتائج الانتخابات" واقتحام عشرات الآلاف مبنى الكونغرس وتنفيذهم عملية "تخريب" يدعو إلى القلق.

ولفت قالن إلى أن الرئيس ترامب لم يكُن السبب في ظهور هذه الجموع التي توجهت إلى مبنى الكونغرس، بل مهّد لذلك. وقال: "هذه الجموع موجودة دائماً في أمريكا، يعرفون أنفسهم بأنهم من البيض المسيحيين، المعادين للإسلام والمهاجرين، ويعيشون في الأرياف عموماً، الوطني بنظرهم من يحب استخدام السلاح".

وأضاف أن هذه الجموع وفق منظور الخارطة السياسية لأمريكا، تقف على يمين الحزب الجمهوري اليميني، قائلا: "جرى التلاعب بهذه الجموع، وإن استمرت في أفعالها فإنهم سيعتبرون الحزب الجمهوري عاجزاً ولا يلبّي تطلعاتهم، وسيلجؤون إلى وسائل أخرى".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us