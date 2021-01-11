أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، أنهم على تواصل مع طاقم الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، وأنهم يريدون تطوير العلاقات مع تركيا وفتح صفحة جديدة.

جاء ذلك في حديث تليفزيوني لقالن مع قناة "سي إن إن تورك"، مساء الأحد.

وأشار قالن إلى أن بايدن زار تركيا 4 مرات عندما كان نائباً للرئيس السابق باراك أوباما، وأنهم على تواصل إيجابي مع طاقم بايدن الحالي.

ونوّه بأنّ الأشخاص الذين عملوا معهم من طاقم أوباما يعلمو ن مدى أهمية تركيا.

وبيّن أنّ العلاقات مع طاقم بايدن ستكون أكثر تشاركية وتستند إلى المبادئ، وعزا ذلك إلى أن طاقم الرئيس المنتخب يدرك أهمية تركيا من منظور حلف شمال الأطلسي "ناتو" وأنها لاعب مهمّ في أوروبا والبلقان ومنطقة القوقاز والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

أما بشأن التطورات الأخيرة، فوصف قالن ما حدث في 6 يناير/كانون الثاني الجاري في أمريكا من اقتحام المتظاهرين مبنى الكونغرس، بأنه "مطبّ سياسي في تاريخ الولايات المتحدة".

وأضاف أن إطلاق مقولة "نحن لا نعترف بنتائج الانتخابات" واقتحام عشرات الآلاف مبنى الكونغرس وتنفيذهم عملية "تخريب" يدعو إلى القلق.

ولفت قالن إلى أن الرئيس ترامب لم يكُن السبب في ظهور هذه الجموع التي توجهت إلى مبنى الكونغرس، بل مهّد لذلك. وقال: "هذه الجموع موجودة دائماً في أمريكا، يعرفون أنفسهم بأنهم من البيض المسيحيين، المعادين للإسلام والمهاجرين، ويعيشون في الأرياف عموماً، الوطني بنظرهم من يحب استخدام السلاح".

وأضاف أن هذه الجموع وفق منظور الخارطة السياسية لأمريكا، تقف على يمين الحزب الجمهوري اليميني، قائلا: "جرى التلاعب بهذه الجموع، وإن استمرت في أفعالها فإنهم سيعتبرون الحزب الجمهوري عاجزاً ولا يلبّي تطلعاتهم، وسيلجؤون إلى وسائل أخرى".