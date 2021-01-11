سياسة
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الإمارات: أنهينا الخلاف مع قطر ونحتاج إلى خطوات بناء ثقة
قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، إن بلاده طوت صفحة الخلاف مع قطر، لكن توجد حاجة إلى خطوات بناء ثقة في المرحلة القادمة.
الإمارات: أنهينا الخلاف مع قطر ونحتاج إلى خطوات بناء ثقة
قرقاش تَحدَّث عن "مسائل أخرى" أكثر استعصاءً خلال المرحلة القادمة يجب التعامل معها بنضج وبشفافية وعقلية
11 يناير 2021

أعلن وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش الأحد، أن بلاده طوت صفحة الخلاف مع قطر، لكن توجد حاجة إلى "خطوات بناء ثقة في المرحلة القادمة".

وشهدت القمة الخليجية 41 في السعودية الثلاثاء، الإعلان عن نهاية أزمة خليجية استمرت منذ 2017 بين قطر وكل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر.

وقال قرقاش لقناة "سكاي نيوز عربية" التي تُبَثّ من الإمارات: "أنهينا الخلاف، والإمارات من خلال إعلان العُلا (الصادر عن القمة الخليجية) ومن خلال الثقة بقيادة السعودية لهذا الملفّ، أنهت هذا الخلاف".

وتابع قرقاش: "أعتقد أنه توجد حاجة إلى مخاطبة عواطف الناس وعقولهم، فما من شك أن شعوب الخليج تريد هذه المصالحة، وأن تُقلَب صفحة الخلاف، ولكن العقول أيضاً في خلاف ممتدّ مثل هذا تحتاج إلى خطوات بناء ثقة في المرحلة القادمة".

وتَحدَّث قرقاش عن "مسائل أخرى" (لم يحدّدها) "أكثر استعصاءً خلال المرحلة القادمة، وهذه يجب أن نتعامل معها بنضج وبشفافية وعقلية".

واستطرد: "مهم جداً أن نخاطب الشعوب، ونقول لها إننا مقبلون على مرحلة جديدة، وطوينا صفحة الخلاف. أمامنا صفحة بيضاء جديدة نحاول من خلالها تعزيز العمل الخليجي، ويجب أن نقول لهم (الشعوب) إن بعض المسائل يتطلب بعض الوقت".

والأربعاء قال وزير خارجية قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في تصريحات لقناة الجزيرة، إن إنهاء الأزمة الخليجية تمّ عبر الاتفاق على "مبادئ أساسية لتجاوز الخلاف".

وشدّد آل ثاني على أن المشكلات بين ‎بلاده والدول الأطراف "مختلفة في طبيعتها"، وبالتالي فإن عملية التعامل معها "ستأخذ وقتها".

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر فرضت، منذ يونيو/حزيران 2017، حصاراً برياً وجوياً وبحرياً على قطر، بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما نفته الدوحة، واعتبرته "محاولة للنيل من سيادتها وقرارها المستقل".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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