أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الأحد، قبل عشرة أيام من نهاية ولايته، أن الولايات المتحدة ستصنّف الحوثيين في اليمن على أنهم جماعة إرهابية، وهي خطوة تخشى جماعات الإغاثة أنها ستؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في هذا البلد.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بيان في وقت متأخر الأحد، إن التصنيف يهدف إلى "محاسبة الحوثيين على أعمالهم الإرهابية، بما فيها الهجمات العابرة للحدود التي تهدد السكان المدنيين والبنية التحتية والشحن التجاري".

وأضاف: "الخارجية ستخطر الكونغرس بنيّة تصنيف جماعة أنصار الله في اليمن جماعة إرهابية".

وأشار بومبيو إلى أنه يهدف إلى وضع عبد الملك الحوثي وعبد الخالق بدر الدين الحوثي وعبد الله يحيى الحكيم على قائمة الإرهابيين الدوليين.

واعترف بومبيو بأن الخطوة ستؤثّر في الوضع الإنساني باليمن، قائلاً إن "هناك خطة لتنفيذ إجراءات لتقليل تأثير التصنيف في بعض النشاط الإنساني والواردات إليه".

ويشهد اليمن منذ 2014 حرباً بين المتمرّدين الحوثيين المدعومين من إيران، والقوات الموالية لحكومة الرئيس المعترف به دولياً عبد ربه منصور هادي.

وتصاعد النزاع في مارس/آذار 2015 مع تدخُّل السعودية على رأس تحالف عسكري دعماً للقوات الحكومية.

وفيما تراجعت حدة القتال في اليمن بشكل كبير منذ أشهر، استؤنف العنف في ديسمبر/كانون الأول بمدينة الحديدة التي تشكّل نقطة الدخول الرئيسة للمساعدات الإنسانية إلى اليمن.