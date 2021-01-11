طالب الأردن الأحد، سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف فوري لأعمال الحفريات في ساحة البراق، الملاصقة للمسجد الأقصى.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأردنية ضيف الله الفايز في بيان، إنه على السلطات الإسرائيلية وقف الأعمال الجارية في ساحة البراق فوراً، والتقيد بالتزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال في القدس الشرقية.

ودعا الفايز إسرائيل إلى التزام القانون الدولي والتوقف عن "المساس بهُوية البلدة القديمة في القدس أو تغيير طابعها".

وشدّد على رفض الأردن جميع الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب في القدس الشرقية المحتلة ومحيط المسجد الأقصى.

وأضاف أن "إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية، صاحبة الاختصاص الحصري في إدارة جميع شؤون المسجد الأقصى بكامل مساحته".

وأشار الفايز إلى أن "جميع أعمال الصيانة والترميم بالمسجد ومحيطه هي ضمن الصلاحيات الحصرية لإدارة أوقاف القدس".

وفي وقت سابق الأحد، حذرت دائرة أوقاف القدس من استمرار السلطات الإسرائيلية في مشاريع "تهويد ساحة البراق".

وقالت الدائرة في بيان، إنها "تتابع بقلق بالغ أعمال حفر مستمرّة في ساحة البراق وقرب باب المغاربة (الجدار الغربي للأقصى)".

ودائرة أوقاف القدس الأردنية، المشرف الرسمي على المسجد الأقصى وأوقاف القدس، بموجب القانون الدولي الذي يعدّ الأردن آخر سلطة محلية مشرفة على تلك المقدسات قبل احتلال إسرائيل لها عام 1967.

وتتعرض القدس منذ احتلالها عام 1967 لعمليات "أسرلة" و"تهويد" مكثفة، إذ عملت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة على تكثيف الاستيطان، وتهجير الفلسطينيين منها، بما يخالف قرارات الشرعية الدولية.