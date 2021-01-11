سياسة
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يوسف وزينب يتصدران أسماء المواليد في تركيا عام 2020
تميل العائلات التركية إلى تسمية الإناث بأسماء تقليدية، فيما تفضل تسمية الذكور على أسماء كبار العائلة، وهو ما ينعكس في البيانات التي تصدرها وزارة الداخلية حول أكثر الأسماء انتشاراً بين المواليد الجدد كل عام.
يوسف وزينب يتصدران أسماء المواليد في تركيا عام 2020
العائلات التركية تهتمّ بتسمية مواليدها بأسماء مرتبطة بالتقاليد الدينية والثقافية / AA
11 يناير 2021

تَصدَّر اسم يوسف أسماء المواليد الذكور في تركيا عام 2020، فيما كان اسم زينب الاسم الأكثر تفضيلاً للإناث.

وحسب تقرير لوزارة الداخلية التركية فإن 559 ألفاً و531 ذكراً وُلدوا العام الماضي، مقابل 531 ألفاً و390 أثنى.

وحول الأسماء الأكثر انتشاراً بين المواليد الجدد، أشار التقرير إلى أن اسم يوسف تَصدَّر أسماء الذكور، وجاء اسم معراج في المرتبة الثانية، ثم اسم أيمن في المرتبة الثالثة.

في المقابل كان اسم زينب الاسم الأكثر انتشاراً بين المواليد الإناث، ثم إليف في المرتبة الثانية، ثم دفنة في المرتبة الثالثة.

وأشار التقرير الحكومي إلى أن العائلات التركية تميل إلى تسمية الإناث بأسماء تقليدية، فيما تفضل تسمية الذكور على أسماء كبار العائلة.

وبلغ عدد سكان تركيا الإجمالي العام الماضي أكثر من 83 مليون نسمة، بنسبة زياة 1.40% خلال عام 2020.

مصدر:TRT عربي
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