سياسة
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قرقاش: الإمارات ترغب في تطبيع العلاقات مع تركيا
أكّد وزير الشؤون الخارجية الإماراتي أنه ليس لدى بلاده أي سبب لكي تختلف مع تركيا، مشيراً إلى أن أبو ظبي ترغب في تطبيع العلاقات مع أنقرة.
قرقاش: الإمارات ترغب في تطبيع العلاقات مع تركيا
قرقاش: ليس لدينا أي سبب لكي نختلف مع تركيا
11 يناير 2021

قال وزير الشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، إن بلاده ترغب في تطبيع العلاقات مع تركيا، فيما أعرب عن تطلعه إلى تحسين العلاقات بين أنقرة والقاهرة.

جاء ذلك في مقابلة أجراها مساء الأحد مع فضائية "سكاي نيوز عربية"، التي تُبَثّ من الإمارات.

وأضاف قرقاش: "نقول لتركيا إننا نريد علاقات طبيعية تحترم السيادة (...). ليس لدينا أي سبب لكي نختلف مع تركيا، فلا توجد مشكلة، ونرى اليوم أن المؤشرات التركية الأخيرة مثل الانفتاح مع أوروبا مشجعة".

وعلى صعيد متصل أردف الوزير: "أي مؤشر إيجابي من تركيا تجاه مصر سنرحّب به، لأن مصلحة تركيا هي علاقات عربية سوية".

وتابع: "نريد لأنقرة أن لا تكون الداعم الأساس للإخوان المسلمين، نريد لأنقرة أن تعيد البوصلة في علاقاتها العربية"، وفق تعبيره.

ومنذ عام 2013 سمحت تركيا لمعارضين مصريين بالإقامة لديها بدافع الدعم الإنساني للمظلومين، عقب إطاحة الجيش بالرئيس الراحل محمد مرسي وتصنيف الجماعة "إرهابية"، ما دعا عدداً من قياداتها وكوادرها إلى الخروج إلى عدد من البلدان خشية الملاحقة.

وفي ما يتعلق بالأزمة الخليجية التي استمرت لأكثر من ثلاث سنوات، قال الوزير الإماراتي إن "قمة العُلا (بحضور دول الخليج الست) أنهت الخلاف مع قطر".

وأوضح بذات الخصوص أن الإمارات بدورها أنهت ملف الخلاف مع قطر "من خلال إعلان العلا والثقة بقيادة السعودية".

وقبل أسبوع عُقدت القمة الخليجية 41 في مدينة العلا شمال غربي السعودية، بمشاركة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، للمرة الأولى منذ أكثر من 3 سنوات.

وشهدت المنطقة الخليجية أزمة حادة منذ يونيو/حزيران 2017، بعدما فرضت السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصاراً برياً وجوياً وبحرياً على قطر، بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما نفته الدوحة، واعتبرته "محاولة للنيل من سيادتها وقرارها المستقل".

مصدر:TRT عربي
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