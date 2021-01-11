سياسة
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تركيا تحقق في خطوات فيسبوك لجمع بيانات واتساب
بدأت هيئة المنافسة التركية تحقيقاً بشأن تطبيق واتساب وشركة فيسبوك التي تملكه بعد أن طلب تطبيق التراسل من المستخدمين السماح لفيسبوك بجمع بياناتهم ومنها أرقام الهواتف والمواقع.
تركيا تحقق في خطوات فيسبوك لجمع بيانات واتساب
تركيا تفتح تحقيقاً بحق شبكتي فيسبوك وواتساب  / Others
11 يناير 2021

قررت هيئة المنافسة التركية، الاثنين، فتح تحقيق بحق شبكتي فيسبوك وواتساب حول المشاركة الإلزامية لبيانات مستخدمي واتساب.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنها فتحت تحقيقاً بحق شبكتي فيسبوك وواتساب، لتحديد إن كان هناك انتهاك لمادة "إساءة الاستخدام" في قانون حماية المنافسة.

ومؤخراً أبلغت واتساب مستخدميها في تركيا بشروط استخدام التطبيق وسياسة تحديث الخصوصية، التي تجبرهم على الموافقة على الشروط، ومشاركة بياناتهم مع فيسبوك المالكة للتطبيق.

وحذر ت واتساب مستخدميها بأنه يجب عليهم الموافقة على الشروط الجديدة وإلا فسيمنعون من استعمال حسابات واتساب الخاصة بهم اعتباراً من 8 فبراير/شباط المقبل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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