انطلق الاثنين الاجتماع الثلاثي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان لمناقشة ملف إقليم "قره باغ".

واجتمع القادة الثلاثة في مقر الرئاسة الروسية (الكرملين) بالعاصمة موسكو لمناقشة آخر التطورات المتعلقة بإقليم قره باغ.

وشكرت الرئاسة الروسية في بيان، الرئيس الأذربيجاني ورئيس الوزراء الأرميني على حضورهما الاجتماع.

وأوضح البيان أن بوتين يسعى لإحلال وقف إطلاق نار دائم في إقليم قره باغ.

وفي 27 سبتمبر/أيلول 2020 أطلق الجيش الأذربيجاني عملية لتحرير أراضيه المحتلة في إقليم "قره باغ"، وذلك عقب هجوم شنه الجيش الأرميني على مناطق مأهولة مدنية.

وبعد معارك ضارية استمرت 44 يوماً أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2020 توصُّل أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ينص على استعادة باكو السيطرة على محافظات محتلة.