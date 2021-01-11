دعا وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو اليونان للدخول في محادثات استكشافية بدءاً من يناير/كانون الثاني الجاري.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الاثنين مع وزير خارجية جمهورية شمال قبرص التركية تحسين أرطغرل أوغلو في العاصمة أنقرة.

وأكد الوزير التركي في مؤتمر صحفي عقده الاثنين مع وزير خارجية جمهورية شمال قبرص التركية تحسين أرطغرل أوغلو في أنقرة، ضرورة مناقشة المساواة في السيادة وتحقيق حل الدولتين في جزيرة قبرص.

وأضاف أن بلاده مستعدة كدولة واثقة بنفسها لمناقشة جميع القضايا كما هو الحال دائماً.

وفي 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي أعلن جاوش أوغلو، توصُّله إلى اتفاق مع نظيره اليوناني ديندياس، بشأن إجراء محادثات استكشافية بين البلدين.

وأشار جاوش أوغلو حينها، إلى أن تركيا هي البلد الذي سيستضيف المحادثات، وستُقدِّم المقترحات للجانب اليوناني من أجل تحديد المواعيد في هذا الصدد.

وانطلقت الجولة الأولى من المحادثات الاستكشافية بين البلدين عام 2002، وعقدت الجولة رقم 60 في مارس/آذار 2016 بالعاصمة اليونانية أثينا.

وبعد ذلك التاريخ استمرت المفاوضات بين البلدين على شكل مشاورات سياسية.

وتشهد منطقة شرق المتوسط توتراً إثر مواصلة اليونان اتخاذ خطوات أحادية مع إدارة جنوب قبرص وبعض بلدان المنطقة بخصوص مناطق الصلاحية البحرية.