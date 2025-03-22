وقال عون في بيان: "ما حصل اليوم في الجنوب، وما يستمر هناك منذ 18 شباط/فبراير الماضي، من عدم التزام حرفية اتفاق وقف النار، يشكل اعتداءً متمادياً على لبنان وضرباً لمشروع إنقاذه الذي أجمع عليه اللبنانيون".

وناشد جميع أصدقاء لبنان الانتباه "لما يُحاك ضده من أكثر من طرف مُعادٍ (لم يسمِّهم)"، داعياً أيضاً القوى المعنية في الجنوب اللبناني كافة، لا سيما لجنة المراقبة المنبثقة عن اتفاق نوفمبر/تشرين الثاني 2024، والجيش إلى متابعة ما يحصل بجدية قصوى لتلافي أي تداعيات وضبط أي خرق أو تسيُّب يمكن أن يهدد البلاد، حسب المصدر ذاته.

وكانت وكالة الأنباء اللبنانية قد أفادت بوجود "قتيلة و3 جرحى في بلدة تولين جنوب لبنان" عقب غارات إسرائيلية على المكان.

وقبل ذلك بوقت قصير، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن سقوط جريحين في بلدة كفركلا جنوب لبنان، نتيجة قصف إسرائيلي.

وأوضحت الوكالة أن "الطيران المُعادي شن عدواناً جوياً واسعاً، فقد نفذ اعتباراً من ظهر اليوم سلسلة غارات جوية استهدفت مرتفعات جبل صافي وأطراف كفر حونة والجبل الرفيع وأطراف بلدة سجد، جنوب لبنان".

وطالت الغارات الجوية أيضاً مرتفعات محيط مليتا وأطراف عين قانا وكفر ملكي في منطقة إقليم التفاح جنوبا، وفق الوكالة.

كما نفذ الطيران الإسرائيلي غارة على منطقة بصليا وأخرى على بركة الجبور في كفر جونة وقصف أطراف العيشية في منطقة جزين، وغارات على منطقة الصالحاني عند أطراف بلدة بيت ليف في قضاء بنت جبيل جنوبا.

وقبل ذلك بوقت قصير، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، شنه غارات على أهداف ادّعى أنها تابعة لحزب الله في جنوب لبنان.

وقال الناطق الرسمي باسم قوات الأمم المتحدة بجنوب لبنان (يونيفيل) أندريا تيننتي، في بيان: "نشعر بقلق بالغ إزاء التصاعد الممكن للعنف بعد رصد إطلاق صواريخ من لبنان".

وأضاف: "نحض جميع الأطراف بشدة على الامتناع عن اتخاذ أي خطوات قد تعرض التقدم المحرز للخطر، خصوصاً في ظل تهديد أرواح المدنيين والاستقرار الهش الذي شهدته المنطقة في الأشهر الأخيرة".

إسرائيل تتوعد برد قوي

وفي وقت سابق اليوم السبت، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتراضه 3 صواريخ، قال إنها أُطلقت من لبنان تجاه مستوطنة المطلة بشمال البلاد.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، بينها صحيفة "معاريف"، بأن الصواريخ الثلاثة التي اعترضتها منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية كانت ضمن 6 صواريخ أُطلقت من لبنان، سقط ثلاثة منها داخل الأراضي اللبنانية.

وعقب ذلك، أفاد الجيش اللبناني في بيان، عبر منصة "إكس"، بأنه "على أثر إطلاق صواريخ من الأراضي اللبنانية نحو الأراضي الفلسطينية المحتلة، أجرى عمليات مسح وتفتيش".

وتابع البيان أن الجيش "عثر على ثلاث منصات صواريخ بدائية الصنع في المنطقة الواقعة شمال نهر الليطاني بين بلدتَي كفرتبنيت وأرنون - النبطية جنوب لبنان، وعمل على تفكيكها".

وأكد أن الوحدات العسكرية تستمر في اتخاذ التدابير اللازمة لضبط الوضع في الجنوب.

وهدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بأن تكون المطلة مقابل العاصمة اللبنانية بيروت، قائلاً في بيان إن "أي إطلاق للنيران على المطلة، سيقابَل بقصف إسرائيلي للعاصمة اللبنانية وليس فقط لمناطق إطلاق النيران بجنوب لبنان".

وتوعد جيش الاحتلال، على لسان رئيس الأركان إيال زامير، بالرد "بقوة" على إطلاق قذائف صاروخية من لبنان تجاه مناطق بشمال إسرائيل.

بدوره، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان: "أصدر رئيس الوزراء ووزير الدفاع تعليمات لقوات الجيش الإسرائيلي بالتحرك بقوة ضد عشرات الأهداف الإرهابية في لبنان"، محمّلاً "الحكومة اللبنانية المسؤولية عن كل ما يحدث على أراضيها".

ومنذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، ارتكبت إسرائيل 1091 خرقاً له، ما خلّف 84 قتيلاً و284 جريحاً على الأقل، وفق بيانات رسمية لبنانية.

وبدأ عدوان إسرائيل على لبنان في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وتحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/أيلول الماضي، ما خلّف 4 آلاف و115 قتلى و16 ألفاً و909 جرحى، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص.

وكان من المفترض أن تستكمل إسرائيل انسحابها الكامل من جنوب لبنان بحلول فجر 26 يناير/كانون الثاني الماضي، وفقاً لاتفاق وقف إطلاق النار، لكنها طلبت تمديد المهلة حتى 18 فبراير/شباط الماضي.

ورغم مُضي فترة تمديد المهلة، واصلت إسرائيل المماطلة بالإبقاء على وجودها في 5 تلال داخل الأراضي اللبنانية على طول الخط الأزرق، دون أن تعلن عن موعد رسمي للانسحاب منها.