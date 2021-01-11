سياسة
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أردوغان يعلن بدء التطعيم باللقاحات ضد كورونا الأسبوع الجاري
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في كلمة ألقاها عقب ترؤُّسه اجتماعاً للحكومة  بأنقرة إن عمليات التطعيم بلقاح فيروس كورونا في البلاد ستبدأ الخميس أو الجمعة، كما لفت إلى أن تدابير مكافحة الوباء ستُرفع تدريجياً مع انخفاض الإصابات دون حد معين.
أردوغان يعلن بدء التطعيم باللقاحات ضد كورونا الأسبوع الجاري
أردوغان يعلن أن عمليات تطعيم لقاحات كورونا ستبدأ الخميس أو الجمعة / AA
11 يناير 2021

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاثنين إن عمليات التطعيم بلقاح فيروس كورونا في البلاد ستبدأ الخميس أو الجمعة.

ولفت أردوغان في كلمة ألقاها عقب ترؤُّسه اجتماعاً للحكومة في المجمع الرئاسي بأنقرة، إلى أن الحكومة سترفع تدابير مكافحة وباء كورونا تدريجياً مع انخفاض الإصابات إلى ما دون حد معين، كما فعلت سابقاً.

وبخصوص اللقاحات قال أردوغان إن التطعيم بلقاح كورونا سيبدأ في تركيا الخميس أو الجمعة، وفقاً للترتيب المحدد مسبقاً بخصوص الفئات التي سيجري تطعيمها.

وارتفعت الاثنين حصيلة وفيات فيروس كورونا في تركيا إلى 22 ألفاً و981 بعد تسجيل 174 وفاة جديدة.

وأفادت المعطيات الأخيرة الصادرة عن وزارة الصحة بارتفاع عدد المصابين بالفيروس إلى مليونين و336 ألفاً و476، عقب تشخيص 10 آلاف و220 إصابة جديدة، فيما بلغ عدد المتعافين مليونين و208 آلاف و451 إثر الشفاء وانتهاء مدة حجر لـ10 آلاف و301 مصاب.

وخلال آخر 24 ساعة أُجري 180 ألفاً و303 اختبارات للكشف عن الفيروس، ليرتفع إجمالي عدد الاختبارات التي أُجريت منذ بداية تفشي الوباء إلى 26 مليوناً و376 ألفاً و784.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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