سياسة
2 دقيقة قراءة
تطبيق ileti التركي.. منصة مراسلة واتصال بدرجة أمان وخصوصية عالية
اتجهت الشركات والمؤسسات التركية الكبرى إلى استخدام تطبيق التواصل التركي ileti، لاستخدامه تقنية التشفير الأولى من نوعها في العالم، وذلك بعد انتهاك "واتساب" الأخير للخصوصية.
تطبيق ileti التركي.. منصة مراسلة واتصال بدرجة أمان وخصوصية عالية
التطبيق متوفر على أنظمة الأندرويد والـIOS، كما يمكن تثبيته وتحديثه من دون الحاجة إلى متاجر التطبيقات  / AA
11 يناير 2021

بدأت كبريات الشركات والمؤسسات في تركيا استخدام تطبيق المراسلة والتواصل ileti الذي طورته شركة أسيلسان التركية للصناعات الدفاعية، وهو الأول والوحيد في العالم الذي يستخدم تقنية تشفير “الصندوق الأبيض” White-box cryptography.

وبفضل تقنية التشفير الجديدة لتطبيق ileti الذي يعني "رسالة"، ستحافظ أسيلسان على خصوصية عالية للمستخدمين وتُوفِّر درجة متقدمة من الأمان والحماية للبيانات الشخصية.

التطبيق متوفر على أنظمة الأندرويد والـIOS، كما يمكن تثبيته وتحديثه من دون الحاجة إلى متاجر التطبيقات مثل غوغل بلاي ستور وأبل ستور.

وبعد أن بدأ موظفو شركة أسيلسان استخدامه أتيح التطبيق الجديد لموظفي رئاسة الصناعات الدفاعية التركية والقوات المسلحة التركية.

ويتيح التطبيق لموظفي المؤسسات والمستخدمين إرسال الرسائل وإجراء مكالمات صوتية ومرئية آمنة ومشاركة الوسائط والمستندات والمواقع وعقد اجتماعات جماعية من خلال المجموعات.

تأتي تلك الخطوة بعد إبلاغ "واتساب" مستخدميها بشروط استخدام التطبيق وسياسة تحديث الخصوصية التي تجبرهم على الموافقة على الشروط ومشاركة بياناتهم مع فيسبوك المالكة للتطبيق.

وهددت "واتساب" مستخدميها بأنه يجب عليهم الموافقة على الشروط الجديدة وإلا فسيمنعون من استعمال حسابات التطبيق الخاصة بهم بدءاً من 8 فبراير/شباط المقبل، في إجراء لاقى غضباً عالمياً وحملات تدعو لمقاطعة التطبيق واستبدال تطبيقات أخرى به.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us