بدأت كبريات الشركات والمؤسسات في تركيا استخدام تطبيق المراسلة والتواصل ileti الذي طورته شركة أسيلسان التركية للصناعات الدفاعية، وهو الأول والوحيد في العالم الذي يستخدم تقنية تشفير “الصندوق الأبيض” White-box cryptography.

وبفضل تقنية التشفير الجديدة لتطبيق ileti الذي يعني "رسالة"، ستحافظ أسيلسان على خصوصية عالية للمستخدمين وتُوفِّر درجة متقدمة من الأمان والحماية للبيانات الشخصية.

التطبيق متوفر على أنظمة الأندرويد والـIOS، كما يمكن تثبيته وتحديثه من دون الحاجة إلى متاجر التطبيقات مثل غوغل بلاي ستور وأبل ستور.

وبعد أن بدأ موظفو شركة أسيلسان استخدامه أتيح التطبيق الجديد لموظفي رئاسة الصناعات الدفاعية التركية والقوات المسلحة التركية.

ويتيح التطبيق لموظفي المؤسسات والمستخدمين إرسال الرسائل وإجراء مكالمات صوتية ومرئية آمنة ومشاركة الوسائط والمستندات والمواقع وعقد اجتماعات جماعية من خلال المجموعات.

تأتي تلك الخطوة بعد إبلاغ "واتساب" مستخدميها بشروط استخدام التطبيق وسياسة تحديث الخصوصية التي تجبرهم على الموافقة على الشروط ومشاركة بياناتهم مع فيسبوك المالكة للتطبيق.

وهددت "واتساب" مستخدميها بأنه يجب عليهم الموافقة على الشروط الجديدة وإلا فسيمنعون من استعمال حسابات التطبيق الخاصة بهم بدءاً من 8 فبراير/شباط المقبل، في إجراء لاقى غضباً عالمياً وحملات تدعو لمقاطعة التطبيق واستبدال تطبيقات أخرى به.