سياسة
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إسطنبول تستضيف محادثات استكشافية جديدة بين تركيا واليونان الشهر الجاري
أفاد بيان لوزارة الخارجية التركية بأن مدينة إسطنبول ستستضيف في 25 يناير/كانون الثاني الجاري أعمال الجولة رقم 61 من المحادثات الاستكشافية بين تركيا واليونان التي كانت توقّفت منذ مارس/آذار 2016.
إسطنبول تستضيف محادثات استكشافية جديدة بين تركيا واليونان الشهر الجاري
وزارة الخارجية التركية أعلنت أن إسطنبول ستستضيف الجولة رقم 61 من المباحثات الاستكشافية بين تركيا واليونان / AA
12 يناير 2021

تستضيف مدينة إسطنبول في 25 يناير/كانون الثاني الجاري أعمال الجولة رقم 61 من المحادثات الاستكشافية بين تركيا واليونان، وفقاً لما أعلنته وزارة الخارجية التركية في بيان الاثنين.

وانطلقت الجولة الأولى من المحادثات الاستكشافية بين البلدين عام 2002، من أجل تحضير أرضية لحل "عادل ودائم وشامل" يقبله الطرفان من أجل مشكلات بحر إيجة، وانعقدت آخر جولة منها (رقم 60) في 1 مارس/آذار 2016 بالعاصمة أثينا.

وبعد ذلك التاريخ استمرت المفاوضات بين البلدين على شكل مشاورات سياسية من دون أن تعود إلى إطار استكشافي.

وتشهد منطقة شرقي البحر المتوسط توتراً إثر مواصلة اليونان اتخاذ خطوات أحادية مع إدارة جنوب قبرص وبعض بلدان المنطقة بخصوص مناطق الصلاحية البحرية.

وفيما تتجاهل أثينا التعامل بإيجابية مع عرض أنقرة للتفاوض حول المسائل المتعلقة بشرق المتوسط وبحر إيجة، وإيجاد حلول عادلة للمشكلات، يجدد الجانب التركي موقفه الحازم حيال اتخاذ التدابير اللازمة ضد الخطوات أحادية الجانب.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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