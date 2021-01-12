تستضيف مدينة إسطنبول في 25 يناير/كانون الثاني الجاري أعمال الجولة رقم 61 من المحادثات الاستكشافية بين تركيا واليونان، وفقاً لما أعلنته وزارة الخارجية التركية في بيان الاثنين.

وانطلقت الجولة الأولى من المحادثات الاستكشافية بين البلدين عام 2002، من أجل تحضير أرضية لحل "عادل ودائم وشامل" يقبله الطرفان من أجل مشكلات بحر إيجة، وانعقدت آخر جولة منها (رقم 60) في 1 مارس/آذار 2016 بالعاصمة أثينا.

وبعد ذلك التاريخ استمرت المفاوضات بين البلدين على شكل مشاورات سياسية من دون أن تعود إلى إطار استكشافي.

وتشهد منطقة شرقي البحر المتوسط توتراً إثر مواصلة اليونان اتخاذ خطوات أحادية مع إدارة جنوب قبرص وبعض بلدان المنطقة بخصوص مناطق الصلاحية البحرية.

وفيما تتجاهل أثينا التعامل بإيجابية مع عرض أنقرة للتفاوض حول المسائل المتعلقة بشرق المتوسط وبحر إيجة، وإيجاد حلول عادلة للمشكلات، يجدد الجانب التركي موقفه الحازم حيال اتخاذ التدابير اللازمة ضد الخطوات أحادية الجانب.