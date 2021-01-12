سياسة
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روسيا وأذربيجان وأرمينيا توقع بياناً مشتركاً لإحياء الاقتصاد في "قره باغ"
وقَّعت روسيا وأذربيجان وأرمينيا على بيان مشترك لإحياء الاقتصاد وخطوط المواصلات في إقليم "قره باغ"، التي كانت مغلقة خلال فترة الاحتلال الأرميني للمنطقة. ويهدف البيان إلى تأسيس روابط اقتصادية وتطوير المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية بالمنطقة.
روسيا وأذربيجان وأرمينيا توقع بياناً مشتركاً لإحياء الاقتصاد في "قره باغ"
روسيا وأذربيجان وأرمينيا توقع بياناً مشتركاً لإحياء الاقتصاد في "قره باغ" / AFP
12 يناير 2021

وقعت روسيا وأذربيجان وأرمينيا على بيان مشترك لإحياء الاقتصاد وخطوط المواصلات في إقليم "قره باغ"، التي كانت مغلقة خلال فترة الاحتلال الأرميني للمنطقة.

وأفاد مراسل الأناضول بأن البيان الذي وقع عليه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان يهدف إلى تأسيس روابط اقتصادية وتطوير المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية في المنطقة.

ويأتي البيان بعد اجتماع ثلاثي لقادة الدول الثلاث في العاصمة الروسية موسكو.

وجاء في البيان أن جميع الأطراف تدعم تشكيل مجموعة عمل مشتركة برئاسة نواب رؤساء حكومات روسيا وأرمينيا وأذربيجان، وأن مجموعة العمل المذكورة ستعقد أولى اجتماعاتها قبل حلول 30 يناير/كانون الثاني 2021.

وورد أنه سيجري خلال هذا الاجتماع وضع قائمة بمجالات الأنشطة الرئيسية، مع إعطاء الأولوية لفتح الطرق البرية وخطوط السكك الحديدية.

وذكر البيان أن الرؤساء المشاركين لمجموعة العمل سيصدِّقون على قائمة الخبراء الذين سيعملون في المجموعات الفرعية، وستقوم هذه المجموعات الفرعية بوضع قائمة المشاريع وتقديمها في غضون شهر واحد بعد اجتماع مجموعة العمل.

وأشار علييف في وقت سابق اليوم خلال لقائه نظيره الروسي إلى أهمية البيان المشترك الموقع بين الدول الثلاث.

وأضاف: "بعد 30 عاماً ستتواصل أذربيجان مع جمهورية نخجوان المتمتعة بالحكم الذاتي عبر طريق يمر من أرمينيا".

ولفت إلى أن أرمينيا ستتمكن أيضاً من الوصول إلى روسيا وإيران عبر طريق يمر من الأراضي الأذربيجانية، كما ستتمكن أذربيجان من الوصول إلى السوق التركي عبر جمهورية نخجوان المتمتعة بالحكم الذاتي، وفي الوقت نفسه ستربط خطوط السكك الحديدية بين روسيا وتركيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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