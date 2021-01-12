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أردوغان يعلن بدء التطعيمات بلقاح كورونا من الأسبوع الجاري، وجماعة الحوثي تعلن رفض تصنيف واشنطن لها تنظيماً إرهابياً.

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أردوغان يعلن بدء التطعيم باللقاحات ضد كورونا الاسبوع الجاري

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاثنين، إن عمليات التطعيم بلقاح فيروس كورونا في البلاد ستبدأ الخميس أو الجمعة. [TRT عربي]

ولفت أردوغان في كلمة ألقاها عقب ترؤُّسه اجتماعاً للحكومة في المجمع الرئاسي بأنقرة، إلى أن الحكومة سترفع تدابير مكافحة وباء كورونا تدريجياً مع انخفاض الإصابات إلى ما دون حد معين، كما فعلت سابقاً. [TRT عربي]

وبخصوص اللقاحات قال أردوغان إن التطعيم بلقاح كورونا سيبدأ في تركيا الخميس أو الجمعة، وفقاً للترتيب المحدَّد مسبقاً بخصوص الفئات التي سيجري تطعيمها. [TRT عربي]

"الحوثي" اليمنية ترفض تصنيف واشنطن لها تنظيماً إرهابياً.. والحكومة ترحب

أدانت جماعة "الحوثي" اليمنية الاثنين قرار الولايات المتحدة الأمريكية تصنيفها "تنظيماً إرهابياً"، وأعلنت الاحتفاظ بحق الردّ. [TRT عربي]

جاء ذلك في تغريدتين لعضو المجلس السياسي للجماعة محمد علي الحوثي على تويتر، ردّاً على إعلان واشنطن في وقت سابق عزمها تصنيف الجماعة تنظيماً "إرهابياً" وفرض عقوبات على عدد من قادتها. [TRT عربي]

وقال الحوثي: "أمريكا مصدر الإرهاب، وسياسة إدارة ترمب وتصرفاتها إرهابية، وما تُقدِم عليه (واشنطن) من سياسات يعبِّر عن أزمة في التفكير". [TRT عربي]