أظهر إحصاء لوكالة رويترز أن أكثر من 90.37 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و939285.

يأتي ذلك بينما حذرت كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية من أنه حتى مع بدء عديد من البلدان تنفيذ برامج التلقيح لوقف تفشي كورونا، فإن مناعة القطيع مستبعدة إلى حدّ بعيد هذا العام.

وأوضحت الطبيبة سوميا سواميناثان خلال إيجاز صحفي الاثنين، أنه من الضروري للغاية أن تحافظ الدول وسكانها على مسافة تباعد اجتماعي صارمة، إضافة إلى إجراءات أخرى للسيطرة على تفشّي المرض في المستقبل القريب، فُرضت في الأسابيع الأخيرة.

خلال الأسابيع الأخيرة، بدأت بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا وكندا وألمانيا وإسرائيل وهولندا ودول أخرى تلقيح ملايين من مواطنيها ضد فيروس كورونا.

وأضافت سواميناثان: "حتى عندما تبدأ اللقاحات حماية الفئات الأكثر ضعفاً، فإننا لن نحقّق أي مستويات مناعة سكانية أو مناعة القطيع في عام 2021، ولو حدث ذلك في جيوب محدودة، في عدد قليل من البلدان، فإنه لن يحمي الناس في جميع أنحاء العالم".

ويقدر العلماء أن معدل التلقيح اللازم لتحقيق مناعة القطيع يبلغ نحو سبعين في المئة، إذ تُحمى مجموعات سكانية بأكملها من المرض.

لكن البعض يخشى من أن الطبيعة شديدة العدوى لكوفيد-19 قد تتطلب هامشاً أعلى بكثير.

في سياق متصل أعلنت شركة "بيونتيك" الألمانية التي طورت أول لقاح مضادّ لفيروس كورونا في السوق مع شريكتها الأمريكية "فايزر"، أنها تتوقع إنتاج مليارَي جرعة في عام 2021 بتصنيع سريع.

وذكر أوغور شاهين، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس للشركة، أنه مع تشغيل ثلاثة مواقع تصنيع في الولايات المتحدة وثلاثة في أوروبا، تتوقع الشركة أن تضاعف تقريباً عدد الجرعات الملتزمة توفيرها للعام الحالي.

وأضافت الشركة في عرض قدمته الاثنين في "مؤتمر جيه بي مورغان للرعاية الصحية" السنوي، أنها تتطلع إلى التوسع في شريحة الأشخاص الذين سيتمكنون من الحصول على لقاحها لتشمل النساء الحوامل والأطفال وآخرين.

وحتى العاشر من يناير/كانون الثاني، أعلنت الشركة أنها شحنت بالفعل 32.9 مليون جرعة من لقاحها. ووصلت نسبة فاعلية اللقاح في التجارب إلى 95%.

حالياً، يتعين تخزين لقاح الشركة في درجات حرارة شديدة البرودة، بما يجعل توصيله إلى المناطق النائية صعباً. لكن الشركة قالت إنها تعمل على نسخة أكثر استقراراً.