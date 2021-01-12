سياسة
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شاهد.. تركيا تنجح في اختبار النموذج الثاني لمحرك مروحيات محلي
تجاوز النموذج الثاني لمحرك المروحيات "TEI-TS1400" المصنَّع محلّياً في تركيا اختباراته بنجاح، وسيُستخدم المحرك في مروحيات "غوك بي" التركية متعددة الأغراض.
شاهد.. تركيا تنجح في اختبار النموذج الثاني لمحرك مروحيات محلي
النموذج الثاني لمحرك "TEI-TS1400" تجاوز اختباراته بنجاح / AA
12 يناير 2021

أعلنت شركة "توساش" التركية لصناعة المحركات الثلاثاء، أن النموذج الثاني لمحرك "TEI-TS1400" الذي صنّعته، تجاوز اختباراته بنجاح.

وأوضحت الشركة في بيان، أن النموذج الثاني الذي يحمل اسم "TS4" سيُستخدم في مروحيات "غوك بي" التركية متعددة الأغراض.

وأضاف البيان أن الشركة بدأت بتطوير محركات لمروحية "غوك بي" في 8 مارس/آذار عام 2017، بدعم وتشجيع من رئاسة الصناعات الدفاعية التركية.

وجرت مراسم تسليم أول محرك مروحيات محلي من إنتاج شركة "توساش" لصناعة المحركات (TEİ)، وافتتاح مركز لتصميم المحركات في ولاية أسكي شهير وسط البلاد.

ومن المقرر أن تحلّق مروحية "غوك باي" بالمحرك المحلي، عقب إتمام إجراءات التصديق عام 2024، أي بعد 3 أعوام من بدء الإنتاج المتسلسل للمروحية المحلية عام 2021.

مصدر:TRT عربي
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