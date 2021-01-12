أعلنت شركة "توساش" التركية لصناعة المحركات الثلاثاء، أن النموذج الثاني لمحرك "TEI-TS1400" الذي صنّعته، تجاوز اختباراته بنجاح.

وأوضحت الشركة في بيان، أن النموذج الثاني الذي يحمل اسم "TS4" سيُستخدم في مروحيات "غوك بي" التركية متعددة الأغراض.

وأضاف البيان أن الشركة بدأت بتطوير محركات لمروحية "غوك بي" في 8 مارس/آذار عام 2017، بدعم وتشجيع من رئاسة الصناعات الدفاعية التركية.

وجرت مراسم تسليم أول محرك مروحيات محلي من إنتاج شركة "توساش" لصناعة المحركات (TEİ)، وافتتاح مركز لتصميم المحركات في ولاية أسكي شهير وسط البلاد.

ومن المقرر أن تحلّق مروحية "غوك باي" بالمحرك المحلي، عقب إتمام إجراءات التصديق عام 2024، أي بعد 3 أعوام من بدء الإنتاج المتسلسل للمروحية المحلية عام 2021.