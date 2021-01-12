سياسة
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أنقرة توقف 6 أشخاص نقلوا مشاريع صناعات دفاعية تركية لشركات أجنبية
أعلنت السلطات التركية توقيف 6 أشخاص تقاضوا أموالاً مقابل تسريب مشاريع الصناعات الدفاعية لشركات أجنبية، وعثرت قوات الأمن التركية في منازل وأماكن عمل الموقوفين، على مبالغ ضخمة من العملة الأجنبية، إلى جانب موادّ رقمية.
أنقرة توقف 6 أشخاص نقلوا مشاريع صناعات دفاعية تركية لشركات أجنبية
عملية التوقيف جرت بعد تحرٍّ دام لمدة شهر / AA
12 يناير 2021

وقفت السلطات التركية، 6 أشخاص بينهم موظف سابق في مؤسسة الصناعات الدفاعية، على خلفية تسريبهم مشاريع للمؤسسة إلى مسؤولي شركات أجنبية.

وأوضحت النيابة العامة بأنقرة في بيان الثلاثاء، أن الموقوفين تقاضوا أموالاً مقابل تسريب مشاريع الصناعات الدفاعية لشركات أجنبية.

وأضاف البيان أن جهاز الاستخبارات بالتعاون مع مديرية أمن أنقرة، أجروا مداهمة ضد الأشخاص الستة الموقوفين.

وأشار إلى أن عملية التوقيف جرت بعد تحرٍّ دام لمدة شهر، مبيناً أن أحد الموقوفين كان يشغل منصب مدير أحد المشاريع في الصناعات الدفاعية التركية.

وخلال عملية المداهمة عثرت قوات الأمن التركية في منازل وأماكن عمل الموقوفين، على مبالغ ضخمة من العملة الأجنبية، إلى جانب مواد رقمية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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