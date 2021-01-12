بدأ مكتب مكافحة الفساد في الاتحاد الأوروبي تحقيقاً بشأن ممارسات وكالة الاتحاد الأوروبي للحدود وخفر السواحل "فرونتكس".

وسيجري التحقيق في الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها "فرونتكس" ضد المهاجرين في بحر إيجة، إلى جانب القوات اليونانية، والتي وُثّقت عدة مرات.

وواصلت اليونان ووكالة الاتحاد الأوروبي للحدود وخفر السواحل "فرونتكس" ارتكاب جرائم إنسانية ضد طالبي اللجوء، على الرغم من رؤيتهم مراراً وتكراراً.

وتواجه "فرونتكس" تهماً بإعادة المهاجرين إلى بحر إيجة، فضلاً عن المضايقة وإساءة استخدام المنصب.

وكجزء من التحقيق، سيُحقَّق أيضًا في صدّ المهاجرين الذين يحاولون العبور إلى الجزر اليونانية في بحر إيجة بممارسات غير إنسانية.

وتُعرَض الأخبار والصور التي توثّق الجرائم ضد اللاجئين في وسائل الإعلام الدولية، ومع ذلك تنكر "فرونتكس" واليونان دائماً جرائمهما، على الرغم من توثيقها.

وتعمل قوات خفر السواحل التركية على إنقاذ مئات من المهاجرين، الذين تلقي بهم القوات اليونانية في عُرض البحر وتحاول إغراق قواربهم.