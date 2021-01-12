سياسة
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وزير الخارجية التركي: نرى مستقبلنا في أوروبا ونسعى إلى ذلك معاً
أكد وزير الخارجية التركي خلال اجتماعه بسفراء بلدان الاتحاد الأوروبي لدى أنقرة، أن تركيا تلعب دوراً مهماً في حل جميع مشكلات الاتحاد. وأشار إلى أن بلاده ترى مستقبلها في أوروبا، وأنها ترغب في بناء هذا المستقبل معاً.
وزير الخارجية التركي: نرى مستقبلنا في أوروبا ونسعى إلى ذلك معاً
جاوش أوغلو: تركيا تلعب دوراً مهماً في حل جميع مشكلات الاتحاد الأوروبي / AA
12 يناير 2021

قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، إن بلاده ترى مستقبلها في أوروبا، وإنها ترغب في بناء هذا المستقبل معاً.

وأضاف في كلمة ألقاها الثلاثاء، خلال اجتماعه مع سفراء بلدان الاتحاد الأوروبي لدى أنقرة، أن تركيا تلعب دوراً مهماً في حل جميع مشكلات الاتحاد.

وتابع قائلاً: "لعبنا دوراً مهماً في سنوات الحرب الباردة وأزمة الهجرة، وإذا كان الاتحاد الأوروبي اليوم عبارة عن مشروع رفاهية، فإن لتركيا دوراً مهماً في ذلك".

وأشار إلى أن تركيا ما زالت متمسكة بمحادثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، لافتاً في هذا السياق إلى عضوية أنقرة في العديد من المؤسسات والهيئات والمنظمات الدولية.

وتابع قائلاً: "خلال الفترة الماضية تضاعفت العلاقات التجارية والاقتصادية والفنية والثقافية والتعليمية والعلمية بين الجانبين، وأصبحنا الآن في وضعية لا يمكننا لأحدنا الاستغناء الآخر".

وأشار في هذا الخصوص إلى أن اتفاقية الهجرة المبرمة بين الطرفين عام 2015، تعد من أبرز مظاهر التعاون بين أنقرة والاتحاد الأوروبي.

وأوضح أن بعض دول الاتحاد الأوروبي تسببت العام الماضي في خلق أزمة سياسية بين تركيا والاتحاد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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