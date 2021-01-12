قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، إن بلاده ترى مستقبلها في أوروبا، وإنها ترغب في بناء هذا المستقبل معاً.

وأضاف في كلمة ألقاها الثلاثاء، خلال اجتماعه مع سفراء بلدان الاتحاد الأوروبي لدى أنقرة، أن تركيا تلعب دوراً مهماً في حل جميع مشكلات الاتحاد.

وتابع قائلاً: "لعبنا دوراً مهماً في سنوات الحرب الباردة وأزمة الهجرة، وإذا كان الاتحاد الأوروبي اليوم عبارة عن مشروع رفاهية، فإن لتركيا دوراً مهماً في ذلك".

وأشار إلى أن تركيا ما زالت متمسكة بمحادثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، لافتاً في هذا السياق إلى عضوية أنقرة في العديد من المؤسسات والهيئات والمنظمات الدولية.

وتابع قائلاً: "خلال الفترة الماضية تضاعفت العلاقات التجارية والاقتصادية والفنية والثقافية والتعليمية والعلمية بين الجانبين، وأصبحنا الآن في وضعية لا يمكننا لأحدنا الاستغناء الآخر".

وأشار في هذا الخصوص إلى أن اتفاقية الهجرة المبرمة بين الطرفين عام 2015، تعد من أبرز مظاهر التعاون بين أنقرة والاتحاد الأوروبي.

وأوضح أن بعض دول الاتحاد الأوروبي تسببت العام الماضي في خلق أزمة سياسية بين تركيا والاتحاد.