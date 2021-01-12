سياسة
2 دقيقة قراءة
أردوغان ينتقد مساعي حبس تركيا بحرياً ويدعو إلى رؤية طويلة الأمد مع أوروبا
دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء، سفراء دول الاتحاد الأوروبي في أنقرة إلى دعم فتح صفحة جديدة في العلاقات التركية-الأوروبية، معرباً عن أمله بأن يكون 2021 عام النجاحات في العلاقات مع أوروبا على مستوى الاتحاد والدول.
أردوغان ينتقد مساعي حبس تركيا بحرياً ويدعو إلى رؤية طويلة الأمد مع أوروبا
أردوغان التقى سفراء دول الاتحاد الأوروبي في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة / AA
12 يناير 2021

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن أنقرة تنتظر من سفراء دول الاتحاد الأوروبي دعم فتح صفحة جديدة في العلاقات التركية الأوروبية، على مستوى الاتحاد والدول.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس التركي الثلاثاء، خلال استقباله سفراء دول الاتحاد الأوروبي في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وأعرب أردوغان عن رغبة بلاده في إعادة علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي إلى مسارها وفق رؤية طويلة الأمد. وشدّد على أن حدود أوروبا والناتو الجنوبية تبدأ من تركيا.

وتابع: "كما أن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي كان خياراً استراتيجياً لبلادنا منذ 60 عاماً، فإن الموافقة على هذا الانضمام ستكون خياراً وجودياً لمستقبل الاتحاد".

وأضاف أردوغان أنه من الممكن تحويل 2021 إلى عام النجاحات في العلاقات التركية-الأوروبية.

وحول قضية شرق المتوسط قال الرئيس التركي: "علينا تحويل منطقة شرق البحر المتوسط إلى بحيرة للتعاون بما يخدم مصالحنا جميعاً بدلاً من جعلها ساحة للتنافس".

وشدّد أردوغان على معارضة كل محاولات حبس تركيا ضمن سواحلها عبر خرائط لا تمتّ إلى الحقيقة بصلة.

وقال إنه "بات من الواضح أن أي معادلة بمنطقة شرق البحر المتوسط لن تفضي إلى سلام ما لم تكن تركيا وقبرص التركية فيها".

وفي شأن آخر أكّد أردوغان أن بلاده تحترم الكنائس وتحميها، بخلاف ما يفعله بعض الدول مثل فرنسا. وبين أن معاداة الإسلام تهدّد 6 ملايين مسلم في أوروبا، وأنها باتت بقعة سوداء تلطّخ القيم الأوروبية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us