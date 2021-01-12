تسلم القضاء اللبناني من الإنتربول نسخة من النشرة الحمراء حول صاحب سفينة "الأمونيوم"وقبطانها،التي انفجرت في مرفأ بيروت بتاريخ 4 أغسطس/آب 2020.

وقالت الوكالة الوطنية الثلاثاء إن "الإنتربول (منظمة الشرطة الجنائية الدولية) أصدر النشرة الحمراء لصاحب سفينة روسوس وقبطانها، التي نقلت شحنة نيترات الأمونيوم إلى مرفأ بيروت، ولتاجر النيترات (برتغالي الجنسية) الذي كشف على النيترات في العنبر رقم 12 عام 2014".

وأضافت أن طلب التسليم جاء بناء على طلب المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري الذي حصل على نسخة من النشرة.

وتسبب انفجار المرفأ الذي وقع في 4 أغسطس/آب من العام الماضي بمقتل نحو 200 شخص وأكثر من 6000 جريح، فضلاً عن أضرار مادية هائلة في الأبنية السكنية والمؤسسات التجارية.

وحسب تقديرات رسمية أولية فإن انفجار المرفأ وقع في عنبر 12، الذي تقول السلطات إنه كان يحوي نحو 2750 طناً من مادة "نترات الأمونيوم" شديدة الانفجار، التي كانت مُصادرة من سفينة ومُخزنة منذ عام 2014.

يشار إلى أن النشرة الحمراء التي يصدِّرها الإنتربول الدولي هي بمثابة طلب إلى الأجهزة الأمنية لإنفاذ القانون في كل أنحاء العالم وذلك لتحديد مكان المتهم واعتقاله مؤقتاً في انتظار تسليمه أو اتخاذ إجراء قانوني مماثل من قبل السلطة المحلية في أي دولة من الدول الأعضاء في المنظمة.