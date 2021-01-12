سياسة
2 دقيقة قراءة
تويتر يلغي أكثر من 70 ألف حساب لأعضاء بحركة يمينية متطرفة داعمة لترمب
ألغى موقع تويتر أكثر من 70 ألف حساب لأعضاء بحركة "كيو آنون" اليمينية المتطرفة الداعمة لترمب، على خلفية اقتحام أشخاص تابعين للحركة الكونغرس الأسبوع الماضي.
تويتر يلغي أكثر من 70 ألف حساب لأعضاء بحركة يمينية متطرفة داعمة لترمب
فرضت غالبية مواقع التواصل الاجتماعي رقابة وإجراءات صارمة غير مسبوقة ضد دونالد ترمب وأنصاره عقب اقتحام الكونغرس  / AFP
12 يناير 2021

أعلن تويتر الثلاثاء إلغاء أكثر من 70 ألف حساب، لأشخاص على علاقة بحركة "كيو آنون" اليمينية المتطرفة المؤيدة للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب.

وقال تويتر إنه "جمّد بصورة نهائية" أكثر من 70 ألف حساب لأعضاء تابعين للحركة، لمنع أصحابها من استخدام المنصة في الترويج للعنف أو شنّ هجوم جديد مماثل لما حدث الأسبوع الماضي في الكونغرس الأمريكي، وفقاً لقناة "الحرة".

وأضاف تويتر في بيان نشره الاثنين، أنه بدأ إلغاء الحسابات المذكورة "منذ عصر الجمعة"، مشيراً إلى أنه في حالات كثيرة "كان شخص واحد يدير حسابات عدة".

ووفقاً لتويتر فإنّ هذه الحسابات كانت تشارك على نطاق واسع، محتويات خطيرة مرتبطة بحركتهم المتطرفة، وتروِّج بشكل أساسي لنظريات المؤامرة.

وفي أعقاب اقتحام مثيري شغب مبنى ومحيط الكونغرس الأمريكي الأسبوع الماضي، في واقعة وُصفت بأنها "الأقتم في تاريخ الولايات المتحدة"، فرضت غالبية مواقع التواصل الاجتماعي رقابة وإجراءات صارمة غير مسبوقة ضد دونالد ترمب وأنصاره.

وأصدر موقعا فيسبوك وتويتر قرارات بتعليق حساب ترمب "بشكل دائم" أو "إلى أجل غير مسمى"، خشية "تحريض جديد على العنف" من جانب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us