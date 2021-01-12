أعلن تويتر الثلاثاء إلغاء أكثر من 70 ألف حساب، لأشخاص على علاقة بحركة "كيو آنون" اليمينية المتطرفة المؤيدة للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب.

وقال تويتر إنه "جمّد بصورة نهائية" أكثر من 70 ألف حساب لأعضاء تابعين للحركة، لمنع أصحابها من استخدام المنصة في الترويج للعنف أو شنّ هجوم جديد مماثل لما حدث الأسبوع الماضي في الكونغرس الأمريكي، وفقاً لقناة "الحرة".

وأضاف تويتر في بيان نشره الاثنين، أنه بدأ إلغاء الحسابات المذكورة "منذ عصر الجمعة"، مشيراً إلى أنه في حالات كثيرة "كان شخص واحد يدير حسابات عدة".

ووفقاً لتويتر فإنّ هذه الحسابات كانت تشارك على نطاق واسع، محتويات خطيرة مرتبطة بحركتهم المتطرفة، وتروِّج بشكل أساسي لنظريات المؤامرة.

وفي أعقاب اقتحام مثيري شغب مبنى ومحيط الكونغرس الأمريكي الأسبوع الماضي، في واقعة وُصفت بأنها "الأقتم في تاريخ الولايات المتحدة"، فرضت غالبية مواقع التواصل الاجتماعي رقابة وإجراءات صارمة غير مسبوقة ضد دونالد ترمب وأنصاره.

وأصدر موقعا فيسبوك وتويتر قرارات بتعليق حساب ترمب "بشكل دائم" أو "إلى أجل غير مسمى"، خشية "تحريض جديد على العنف" من جانب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته.