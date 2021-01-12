أعلنت هيئة حماية البيانات الشخصية في تركيا إجراء مراجعة شاملة للشروط التي وضعتها شركة تطبيق واتساب للمراسلات من أجل استخدام خدماتها.

وحسب معلومات حصلت عليها الأناضول من اجتماع الهيئة الثلاثاء، ستجري دراسة كل الأنباء المتعلقة بالشروط الجديدة للتطبيق، لا سيما مشاركة المعلومات الشخصية للمستخدم مع جهات خارج تركيا.

كما تتابع الهيئة التدقيق في الشروط الجديدة التي وضعتها شركة واتساب، ومن المقرر أن تبت في الأمر من جديد.

والاثنين قررت هيئة المنافسة التركية فتح تحقيق بحق شبكتَي فيسبوك وواتساب حول المشاركة الإلزامية لبيانات مستخدمي التطبيق الأخير.

وأوضحت الهيئة في بيان أنها فتحت تحقيقاً بحق الشبكتين، لتحديد ما إذا كانتا انتهكتا مادة "إساءة الاستخدام" في قانون حماية المنافسة.

وتواجه خدمة واتساب انتقادات إثر طلبها من مستخدميها البالغ عددهم نحو مليارين حول العالم الموافقة على شروط استخدام جديدة تتيح لها مشاركة مزيد من البيانات مع فيسبوك المالكة للتطبيق.

وحذّرت الشركة مستخدمي التطبيق الذين يرفضون الموافقة على الشروط الجديدة من أنها ستمنعهم استعمال حساباتهم بدءاً من 8 فبراير/شباط المقبل.