قدّم أعضاء مجلس الوزراء بالكويت الثلاثاء استقالاتهم لرئيس الوزراء الشيخ صباح خالد الصباح بعد مرور أقل من شهر على تشكيل الحكومة.

ووفق وكالة الأنباء الرسمية الكويتية حدث ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء خالد الصباح ووزير الدفاع حمد جابر العلي.

وأوضحت الوكالة أن "وزير الدفاع الكويتي رفع استقالة أعضاء الحكومة لرئيس الوزراء، بدافع ما آلت إليه تطورات الأوضاع في العلاقة بين مجلس الأمة (البرلمان) والحكومة وما تقتضيه المصلحة الوطنية".

والأسبوع الماضي قدّم أعضاء من مجلس الأمة الكويتي استجواباً ضد رئيس مجلس الوزراء لارتكاب ما وصفوه بـ"مخالفات دستورية ومماطلة الحكومة في تقديم برنامج عملها وهيمنة السلطة التنفيذية على البرلمان".

ومن المنتظر أن يُقدِّم رئيس الوزراء استقالة حكومته إلى أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح.

وفي 14 ديسمبر/كانون الأول الماضي أدت الحكومة اليمين الدستورية أمام أمير البلاد.