سياسة
3 دقيقة قراءة
بومبيو يتهم إيران بأنها مركز جديد للقاعدة وظريف ينفي ذلك ويصفه بالخيال
قال وزير الخارجية الأمريكي إن القاعدة أنشأت مركزاً جديداً في إيران، فيما رد وزير الخارجية الإيراني عليه قائلاً إن "إرهابيي" القاعدة منفذي هجمات سبتمبر/أيلول أتوا من بلاد "مفضلة" لواشنطن، في إشارة ضمنية إلى السعودية، لا من إيران.
بومبيو يتهم إيران بأنها مركز جديد للقاعدة وظريف ينفي ذلك ويصفه بالخيال
أعلن بومبيو بمؤتمر صحفي في "نادي الصحافة الوطني" بواشنطن للمرة الأولى قتل القيادي بالقاعدة أبو محمد المصري في 7 أغسطس/آب 2020 / Reuters
12 يناير 2021

ذكر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الثلاثاء، أن تنظيم القاعدة أنشأ مركزاً جديداً في إيران من دون أن يقدم أدلة على ذلك، حسب وكالة رويترز.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية قالت في نوفمبر/تشرين الثاني، إن القيادي في القاعدة أبو محمد المصري المتهم بالمساعدة في تدبير تفجير سفارتين أمريكيتين في إفريقيا عام 1998، قتله عملاء إسرائيليون بالرصاص في إيران، فيما نفت إيران التقرير قائلة إنه لا يوجد "إرهابيون" من القاعدة على أراضيها.

وقال بومبيو في مؤتمر صحفي في "نادي الصحافة الوطني" في واشنطن إنه يعلن للمرة الأولى أن المصري قُتل في 7 أغسطس/آب 2020.

وأضاف أن وجوده في إيران لم يكن مفاجئاً، وقال: "وجود المصري داخل إيران يشير إلى سبب وجودنا هنا اليوم.. القاعدة لديها مركز جديد: إنه الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

رداً على ذلك قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إنّ "إرهابيي" تنظيم القاعدة الذين نفذوا هجمات سبتمبر/أيلول 2001، أتوا من بلاد "مفضّلة" لواشنطن، في إشارة ضمنية إلى السعودية، لا من إيران.

وكانت واشنطن اتهمت 19 من أفراد تنظيم القاعدة وغالبيتهم من السعوديين، بتنفيذ هجمات سبتمبر/أيلول على مركز التجارة العالمي في نيويورك ومقرّ وزارة الدفاع "البنتاغون" في واشنطن.

وكتب ظريف على تويتر: "لا ينخدع أحد (بما يقوله الوزير الأمريكي). كل إرهابيي 11 أيلول/سبتمبر أتوا من الوجهات المفضلة (لبومبيو) في الشرق الأوسط. لا أحد من إيران".

وأضاف: "من إدراج كوبا (على قائمة الدول الراعية للإرهاب)، إلى "رفع السرية" الخيالي بشأن مزاعم إيران والقاعدة، السيّد "نحن نكذب، نغش، نسرق" ينهي بشكل مثير للشفقة مسيرته الكارثية بمزيد من الأكاذيب العدائية".

وسبق لظريف أن استخدم مصطلح السيد "نحن نكذب، نغش، نسرق" للإشارة إلى بومبيو. وتعود العبارة إلى تصريح أدلى به الوزير الأمريكي عام 2019، وتطرَّق فيه إلى عمله على رأس وكالة الاستخبارات المركزية CIA خلال عامَي 2017 و2018، وأقرّ بومبيو حينها بالقول: "لقد كذبنا، لقد غششنا، ولقد سرقنا".

وهي ليست المرة الأولى التي تتهم فيها الولايات المتحدة إيران بنسج صلات مع تنظيم القاعدة أو إيواء عناصر منه، فيما نفت طهران مراراً وجود أي عناصر من التنظيم على أراضيها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us