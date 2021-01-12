سياسة
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الرئيس أردوغان يشترك بتطبيقَي تليغرام وBiP
اشترك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تطبيقَي التواصل "BiP" و"تليغرام". واستعرض بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية الثلاثاء حسابَي الرئيس على التطبيقين المذكورين.
الرئيس أردوغان يشترك بتطبيقَي تليغرام وBiP
الرئيس أردوغان يشترك في تطبيقَي تليغرام وBiP
12 يناير 2021

أعلنت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية في الرئاسة التركية الثلاثاء اشتراك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تطبيقي المراسلة والتواصل تليغرام وBiP.

ونشر حساب الرئيس التركي على موقع تويتر روابط حسابَي الرئيس أردوغان في تليغرام وBiP.

ويمكن متابعة حساب الرئيس أردوغان في تليغرام عبر الرابط التالي t.me/RTErdogan، كما يمكن متابعة حاسبه فيBiP عبر الرابط channels.bip.ai/join/rterdogan.

وشهد تطبيق المراسلة التركي "بيب" إقبالاً كبيراً في الأيام الأخيرة، عقب إعلان تطبيق الرسائل النصية "واتساب" اعتزامه إجراء تغيير في سياسات الخصوصية لعملائه.

وأفاد بيان صادر عن شركة "تورك سيل" التركية للاتصالات الاثنين بأن الأيام الثلاثة الأخيرة شهدت اشتراك 4.6 مليون مستخدم جديد بتطبيق "بيب" (BiP) المطور محلياً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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