أعلنت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية في الرئاسة التركية الثلاثاء اشتراك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تطبيقي المراسلة والتواصل تليغرام وBiP.

ونشر حساب الرئيس التركي على موقع تويتر روابط حسابَي الرئيس أردوغان في تليغرام وBiP.

ويمكن متابعة حساب الرئيس أردوغان في تليغرام عبر الرابط التالي t.me/RTErdogan، كما يمكن متابعة حاسبه فيBiP عبر الرابط channels.bip.ai/join/rterdogan.

وشهد تطبيق المراسلة التركي "بيب" إقبالاً كبيراً في الأيام الأخيرة، عقب إعلان تطبيق الرسائل النصية "واتساب" اعتزامه إجراء تغيير في سياسات الخصوصية لعملائه.

وأفاد بيان صادر عن شركة "تورك سيل" التركية للاتصالات الاثنين بأن الأيام الثلاثة الأخيرة شهدت اشتراك 4.6 مليون مستخدم جديد بتطبيق "بيب" (BiP) المطور محلياً.