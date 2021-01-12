سياسة
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هيومن رايتس ووتش: مساواة فرنسا بين الإسلام والإرهاب "خطأ فادح"
انتقد كينيث روث المدير التنفيذي لـ"هيومن رايتس ووتش"، طريقة تصدّي فرنسا للتهديد الإرهابي، لافتاً إلى "خطورة أن توازي الحكومة بين الإسلام والإرهاب".
هيومن رايتس ووتش: مساواة فرنسا بين الإسلام والإرهاب "خطأ فادح"
هيومن رايتس ووتش تقول إن مساواة فرنسا بين الإسلام والإرهاب "خطأ فادح" / AA
12 يناير 2021

أعرب كينيث روث المدير التنفيذي لـ"هيومن رايتس ووتش" الثلاثاء، عن استيائه من "طريقة تصدي الحكومة الفرنسية للتهديد الإرهابي"، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقال روث: "نحن قلقون للغاية إزاء طريقة تصدِّي الحكومة الفرنسية للتهديد الإرهابي، نعم توجد أعمال عنف، لكن يبدو أن الحكومة توازي بين الإسلام عامة وبين التهديد الإرهابي"، واصفاً هذه السياسة بـ"الخطأ الفادح".

واعتبر روث أن "فرنسا وعلى الرغم من تقاليدها العلمانية، يجب أن تجد وسيلة لاحترام حق الناس في الإيمان والتعبير عن إيمانهم، ما دام هذا الأمر لا ينطوي على عنف"، وتابع: "إذا شيطنت الحكومة مؤمناً وساوت بين الإيمان والعنف، فإن هذا الأمر سيبعد الناس عن الدولة وسيدفع الأديان نحو أنشطة سرية، في نهاية المطاف هذا الأمر غاية في الخطورة".

وجاءت تصريحات روث تعليقاً على مشروعَي قانونين في فرنسا أحدهما اقتراح قانون "الأمن الشامل"، وعلى نص حول النزعة الانفصالية.

وكانت المادة 24 في مشروع قانون "الأمن الشامل" أثارت غضباً عارماً خصوصاً في القطاع الصحفي إذ اعتُبرت تحدّ من حرية الصحافة، كما ندّدت بها منظمات حقوقية عديدة.

وكان نصها الأصلي يحظر بثّ صور لعناصر من الشرطة والدرك بدافع "سوء النية"، ويفرض عقوبة جنائية وغرامة مالية على المخالفين.

وإزاء الانتقادات الحادة لهذه المادة والتظاهرات الحاشدة التي اندلعت احتجاجاً على تطبيقها، تركت الحكومة للبرلمان مهمة إيجاد صياغة جديدة للقانون، علماً أن مشروع القانون سيُعرض على مجلس الشيوخ في يناير/كانون الثاني الجاري.

وقال روث: "من الأهمية بمكان الإقرار بأنه عمل صحفي مشروع ونشاط مواطنة مشروع أن يجري التقاط صور للشرطة خلال مواجهة كوسيلة للحد من انتهاكات الشرطيين".

وتابع: "بإلغائكم هذه الأدلة البصرية تمكّنون الشرطة من فعل ما يحلو لها، إن مجرّد الإدلاء بشهادة لم يكن يوماً كافياً لمساءلة الشرطة، الأدلة البصرية تعدّ أساسية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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