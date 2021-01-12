أعربت تركيا الثلاثاء عن قلقها إزاء اعتزام إسرائيل التصديق على مخطط بناء 850 وحدة استيطانية غير قانونية في الضفة الغربية المحتلة.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية التركية، قالت فيه: "نشعر بالقلق إزاء رغبة الجانب الإسرائيلي في التصديق على مخطط إنشاء 850 وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة".

وأكد البيان أن إسراع الجانب الإسرائيلي في عملية التصديق قبيل استلام الإدارة الأمريكية الجديدة منصبها يعدّ دليلاً آخر على عدم شرعية هذه الوحدات الاستيطانية.

وشدد البيان على أن من الواضح أن إسرائيل "تسعى من خلال مواصلة سياسة بناء الوحدات الاستيطانية، لإعاقة قيام دولة فلسطين مستقلة ذات وحدة جغرافية، والقضاء على احتمال حل الدولتين".

ودعت أنقرة المجتمع الدولي وعلى رأسه الأمم المتحدة للضغط على إسرائيل لإجباره على إنهاء هذه التصرفات غير القانونية والحدّ من انتهاكاتها وتجاوزاتها المستمرة.

والاثنين قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إنه من المتوقع أن تصدِّق السلطات الإسرائيلية الأسبوع القادم على بناء 850 وحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربية.