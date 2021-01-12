سياسة
2 دقيقة قراءة
تركيا تندد باعتزام إسرائيل بناء 850 وحدة استيطانية بالضفة الغربية
شددت الخارجية التركية على أن استمرار إسرائيل في بناء وحدات استيطانية يعوق قيام دولة فلسطين مستقلة ذات وحدة جغرافية، معربة عن "قلقها" إزاء القرار.
تركيا تندد باعتزام إسرائيل بناء 850 وحدة استيطانية بالضفة الغربية
يعتزم الاحتلال الإسرائيلي التصديق على مخطط بناء 850 وحدة استيطانية بالضفة الغربية  / AFP
12 يناير 2021

أعربت تركيا الثلاثاء عن قلقها إزاء اعتزام إسرائيل التصديق على مخطط بناء 850 وحدة استيطانية غير قانونية في الضفة الغربية المحتلة.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية التركية، قالت فيه: "نشعر بالقلق إزاء رغبة الجانب الإسرائيلي في التصديق على مخطط إنشاء 850 وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة".

وأكد البيان أن إسراع الجانب الإسرائيلي في عملية التصديق قبيل استلام الإدارة الأمريكية الجديدة منصبها يعدّ دليلاً آخر على عدم شرعية هذه الوحدات الاستيطانية.

وشدد البيان على أن من الواضح أن إسرائيل "تسعى من خلال مواصلة سياسة بناء الوحدات الاستيطانية، لإعاقة قيام دولة فلسطين مستقلة ذات وحدة جغرافية، والقضاء على احتمال حل الدولتين".

ودعت أنقرة المجتمع الدولي وعلى رأسه الأمم المتحدة للضغط على إسرائيل لإجباره على إنهاء هذه التصرفات غير القانونية والحدّ من انتهاكاتها وتجاوزاتها المستمرة.

والاثنين قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إنه من المتوقع أن تصدِّق السلطات الإسرائيلية الأسبوع القادم على بناء 850 وحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us