أعلن قائد طائرة تونسي يعمل في شركة طيران الإمارات، وقفه عن العمل عقب رفضه قيادة رحلة متجهة إلى تل أبيب.

وكشفت وسائل إعلام مغاربية الثلاثاء أن طيران الإمارات أوقف قائد الطيارة التونسي منعم صاحب الطابع عن العمل، بسبب رفضه قيادة رحلة ذاهبة إلى تل أبيب.

وقالت صحيفة "الشارع المغاربي" إن "منعم صاحب الطابع وهو قائد طائرة تونسي يعمل بشركة طيران الإمارات جرى تجميد نشاطه كقائد طائرة بسبب رفضه المشاركة في رحلة إلى تل أبيب".

ونقلت الصحيفة عن الطيار أنه في انتظار مثوله أمام لجنة تأديب.

وعلّق الطيار على حسابه الشخصي بفيسبوك قائلاً: "جرى تجميد نشاطي كقائد طائرة في طيران الإمارات بسبب رفضي المشاركة في رحلة إلى تل أبيب، الله فقط من يرعاني، لست نادماً"، ثم أغلق صفحته على فيسبوك مباشرة بعد نشر التدوينة.

وقوبل تطبيع الإمارات لعلاقاتها مع إسرائيل برفض شعبي عربي واسع اعتبر هذه الخطوة "طعنة وخيانة للقضية الفلسطينية"، في ظل استمرار احتلال إسرائيل لأراضٍ عربية ورفضها إقامة دولة فلسطينية مستقلة.