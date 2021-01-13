أهم الأحداث:

بومبيو يتهم إيران بأنها أصبحت مركزاً جديداً للقاعدة، وأردوغان يدعو لرؤية طويلة الأمد مع أوروبا وفتح صفحة جديدة في العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي.

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بومبيو يتهم إيران بأنها مركز جديد للقاعدة

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الثلاثاء، إن تنظيم القاعدة أنشأ مركزاً جديداً في إيران من دون أن يقدم أدلة على ذلك. [رويترز]

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية قد قالت في نوفمبر/تشرين الثاني، إن القيادي في القاعدة أبو محمد المصري المتهم بالمساعدة في تدبير تفجير سفارتين أمريكيتين في إفريقيا عام 1998، قتله عملاء إسرائيليون بالرصاص في إيران، فيما نفت طهران التقرير قائلة إنه لا يوجد "إرهابيون" من القاعدة على أراضيها. [TRT عربي]

وقال بومبيو في مؤتمر صحفي في "نادي الصحافة الوطني" في واشنطن إنه يعلن للمرة الأولى أن المصري قُتل في 7 أغسطس/آب 2020. [TRT عربي]

أردوغان يدعو إلى رؤية طويلة الأمد مع أوروبا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن أنقرة تنتظر من سفراء دول الاتحاد الأوروبي دعم فتح صفحة جديدة في العلاقات التركية الأوروبية، على مستوى الاتحاد والدول. [الأناضول]

وأعرب أردوغان في كلمة ألقاها خلال استقباله سفراء الاتحاد الأوروبي بأنقرة، عن رغبة بلاده في إعادة علاقاتها مع الاتحاد إلى مسارها وفق رؤية طويلة الأمد. وشدّد على أن حدود أوروبا والناتو الجنوبية تبدأ من تركيا. [TRT عربي]

وتابع: "كما أن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي كان خياراً استراتيجياً لبلادنا منذ 60 عاماً، فإن الموافقة على هذا الانضمام ستكون خياراً وجودياً لمستقبل الاتحاد"، وأضاف أنه من الممكن تحويل 2021 إلى عام النجاحات في العلاقات التركية-الأوروبية. [الأناضول]