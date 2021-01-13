سياسة
3 دقيقة قراءة
خلاصات من TRT عربي: 13 يناير/كانون الثاني 2021
نشرة يومية مقدمة من TRT عربي، لأهمّ الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفّر لكم كل صباح جولة شاملة لأهمّ ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 13 يناير/كانون الثاني 2021
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يتهم إيران بأنها أصبحت مركزاً جديداً لتنظيم القاعدة / Reuters
13 يناير 2021

أهم الأحداث:

بومبيو يتهم إيران بأنها أصبحت مركزاً جديداً للقاعدة، وأردوغان يدعو لرؤية طويلة الأمد مع أوروبا وفتح صفحة جديدة في العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي.

الجديد على TRT عربي:

"قتل القرد لإخافة الدجاجة".. لغز اختفاء مؤسس شركة علي بابا

"يِنَّاير" زمن الوباء.. كيف حلت السنة الأمازيغية الجديدة في شمال أفريقيا؟

شاهد!

كيف نال المغرب استقلاله من "الحماية الفرنسية" التي دامت أكثر من أربعة عقود؟

بومبيو يتهم إيران بأنها مركز جديد للقاعدة

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الثلاثاء، إن تنظيم القاعدة أنشأ مركزاً جديداً في إيران من دون أن يقدم أدلة على ذلك. [رويترز]

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية قد قالت في نوفمبر/تشرين الثاني، إن القيادي في القاعدة أبو محمد المصري المتهم بالمساعدة في تدبير تفجير سفارتين أمريكيتين في إفريقيا عام 1998، قتله عملاء إسرائيليون بالرصاص في إيران، فيما نفت طهران التقرير قائلة إنه لا يوجد "إرهابيون" من القاعدة على أراضيها. [TRT عربي]

وقال بومبيو في مؤتمر صحفي في "نادي الصحافة الوطني" في واشنطن إنه يعلن للمرة الأولى أن المصري قُتل في 7 أغسطس/آب 2020. [TRT عربي]

أردوغان يدعو إلى رؤية طويلة الأمد مع أوروبا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن أنقرة تنتظر من سفراء دول الاتحاد الأوروبي دعم فتح صفحة جديدة في العلاقات التركية الأوروبية، على مستوى الاتحاد والدول. [الأناضول]

وأعرب أردوغان في كلمة ألقاها خلال استقباله سفراء الاتحاد الأوروبي بأنقرة، عن رغبة بلاده في إعادة علاقاتها مع الاتحاد إلى مسارها وفق رؤية طويلة الأمد. وشدّد على أن حدود أوروبا والناتو الجنوبية تبدأ من تركيا. [TRT عربي]

وتابع: "كما أن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي كان خياراً استراتيجياً لبلادنا منذ 60 عاماً، فإن الموافقة على هذا الانضمام ستكون خياراً وجودياً لمستقبل الاتحاد"، وأضاف أنه من الممكن تحويل 2021 إلى عام النجاحات في العلاقات التركية-الأوروبية. [الأناضول]

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us