سياسة
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جامعة كولومبيا تعلن وقف 65 طالباً لمشاركتهم في احتجاجات داعمة لفلسطين
علّقت جامعة كولومبيا الأمريكية دراسة 65 طالباً بسبب مشاركتهم في مظاهرات مؤيدة لفلسطين واعتصامهم بالمكتبة الرئيسية بالحرم الجامعي، الأربعاء الماضي.
جامعة كولومبيا تعلن وقف 65 طالباً لمشاركتهم في احتجاجات داعمة لفلسطين
طلاب جامعة كولومبيا ينظمون مظاهرات مؤيدة لفلسطين / Reuters
10 مايو 2025

وقال مسؤول بالجامعة اليوم السبت، إن الطلاب جرى وقفهم "مؤقتاً" عن الدراسة، وسيُمنعون من إجراء امتحاناتهم النهائية أو دخول الحرم الجامعي، باستثناء الوصول إلى السكن الجامعي.

كما منعت الجامعة 33 شخصاً آخرين من دخول الحرم الجامعي، بما في ذلك طلاب من كليات أخرى وخريجون شاركوا في الاحتجاج، وفق المسؤول.

ويتزامن القرار مع مفاوضات بين مجلس أمناء جامعة كولومبيا وإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بشأن التمويل الفيدرالي للجامعة ومدى استقلاليتها.

والأربعاء الماضي، نظم عدد من الطلبة اعتصاماً بقاعة القراءة بالمكتبة الرئيسية بجامعة كولومبيا، ورفعوا لافتات تندد بحرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، وانضم إليهم بعد ذلك عشرات من المتظاهرين، الذين تمكنوا من تجاوز الأمن الجامعي.

واقتحمت بعد ذلك شرطة نيويورك الحرم الجامعي، بناءً على طلب مسؤولي الجامعة، واعتقلت عشرات الطلاب.

واستمرت المظاهرات المؤيدة لفلسطين، التي بدأت في عديد من الجامعات في الولايات المتحدة الأمريكية في شهر أبريل/نيسان من العام الماضي، نحو 6 أسابيع، وخلال هذه الفترة نُظِّمت احتجاجات ضد إسرائيل والإدارة الأمريكية، في جميع الجامعات الكبرى تقريباً في البلاد على خلفية الحرب في قطاع غزة.

كانت إسرائيل قد هاجمت بشدة احتجاجات الطلاب الأمريكيين ضد حرب الإبادة في غزة.

كما عارضت الإدارة الأمريكية السابقة برئاسة جو بايدن، الاحتجاجات، ولكن الرئيس الحالي دونالد ترمب أعلن عقوبات ضد الطلاب الذين يشاركون في الاحتجاجات.

وتستخدم الإدارة الأمريكية التخفيضات المالية والتحقيقات في الجامعات، للضغط على إدارات الجامعات لمنع المظاهرات الداعمة لفلسطين.

مصدر:TRT Arabi
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