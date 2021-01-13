سياسة
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النظام السوري يعلن عن قصف إسرائيلي استهدف شرقي البلاد
أعلن النظام السوري، فجر الأربعاء، أنه تصدى لـ"عدوان إسرائيلي" على مدينة دير الزور ومنطقة البوكمال شرقي البلاد، مشيراً إلى أنه يجري تدقيق نتائج العدوان.
النظام السوري يعلن عن قصف إسرائيلي استهدف شرقي البلاد
قصف جوي على مدينة دير الزور ومنطقة البوكمال / AA
13 يناير 2021

أعلن النظام السوري، فجر الأربعاء، أنه تصدى لـ"عدوان إسرائيلي" على مدينة دير الزور ومنطقة البوكمال شرقي البلاد، مشيراً إلى أنه يجري تدقيق نتائج العدوان.

وأفادت وكالة "سانا" للأنباء، التابعة للنظام نقلاً عن مصدر عسكري لم تسمه قوله "في تمام الساعة 01:10 (11.10 تغ) من فجر اليوم قام العدو الإسرائيلي بعدوان جوي على مدينة دير الزور ومنطقة البوكمال، ويتم حالياً تدقيق نتائج العدوان".

ولم يصدر على الفور تعقيب إسرائيلي على ما ذكرته "سانا".

ومنذ سنوات، تتعرض مناطق سيطرة النظام السوري، من حين إلى آخر، لقصف إسرائيلي يستهدف مواقع لقواته وقواعد عسكرية تابعة لإيران والمجموعات التابعة لها، حيث تقول إسرائيل إنها تريد منع ما تسميه "التموضع العسكري الإيراني" هناك.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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