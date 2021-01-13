سياسة
2 دقيقة قراءة
أوروبا تحذر من تداعيات تصنيف الحوثي "جماعة إرهابية"
ندد الاتحاد الأوروبي الثلاثاء بقرار الإدارة الأمريكية تصنيف الحوثيين في اليمن "منظمة إرهابية"، معتبراً أن هذه الخطوة يمكن أن تجعل جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة في البلد "أكثر صعوبة".
أوروبا تحذر من تداعيات تصنيف الحوثي "جماعة إرهابية"
الاتحاد الأوروبي قلق بشكل خاص إزاء تأثير هذا القرار على الوضع الإنساني في اليمن / AP
13 يناير 2021

حذر الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، من تداعيات اعتزام واشنطن تصنيف الحوثيين "جماعة إرهابية"، ذاهباً إلى أنه "سيعقد جهود تسوية النزاع في اليمن".

وأوضح متحدث الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي بيتر ستانو، في بيان أن هذا القرار "يخاطر بجعل جهود الأمم المتحدة للوصول إلى تسوية شاملة للنزاع في اليمن أكثر صعوبة".

وأضاف: "سيؤدي ذلك إلى تعقيد التواصل الدبلوماسي الضروري وعمل المجتمع الدولي على القضايا السياسية والإنسانية والتنموية".

وتابع: "الاتحاد الأوروبي قلق بشكل خاص إزاء تأثير هذا القرار على الوضع الإنساني في اليمن الذي يواجه في الوقت الراهن الخطر الوشيك المتمثل في مجاعة واسعة النطاق".

وأعلنت الخارجية الأمريكية، الأحد، عزمها تصنيف الحوثيين "منظمة إرهابية"، وفرض عقوبات على زعيمها عبدالملك الحوثي، والقياديين فيها، عبد الخالق الحوثي، وعبد الله يحيى الحاكم الشهير بـ"أبو علي الحاكم".

وأدانت "الحوثي" القرار الأمريكي، وأعلنت الاحتفاظ بحق الرد، وسط ترحيب من الحكومة اليمنية والسعودية والبحرين.

ويسيطر الحوثيون المدعومون من إيران، على محافظات، بينها العاصمة صنعاء (شمال) منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

ومنذ مارس/آذار من العام التالي، ينفذ تحالف بقيادة الجارة السعودية، عمليات عسكرية في اليمن، دعماً للقوات الحكومية ضد الحوثيين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us