حذر الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، من تداعيات اعتزام واشنطن تصنيف الحوثيين "جماعة إرهابية"، ذاهباً إلى أنه "سيعقد جهود تسوية النزاع في اليمن".

وأوضح متحدث الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي بيتر ستانو، في بيان أن هذا القرار "يخاطر بجعل جهود الأمم المتحدة للوصول إلى تسوية شاملة للنزاع في اليمن أكثر صعوبة".

وأضاف: "سيؤدي ذلك إلى تعقيد التواصل الدبلوماسي الضروري وعمل المجتمع الدولي على القضايا السياسية والإنسانية والتنموية".

وتابع: "الاتحاد الأوروبي قلق بشكل خاص إزاء تأثير هذا القرار على الوضع الإنساني في اليمن الذي يواجه في الوقت الراهن الخطر الوشيك المتمثل في مجاعة واسعة النطاق".

وأعلنت الخارجية الأمريكية، الأحد، عزمها تصنيف الحوثيين "منظمة إرهابية"، وفرض عقوبات على زعيمها عبدالملك الحوثي، والقياديين فيها، عبد الخالق الحوثي، وعبد الله يحيى الحاكم الشهير بـ"أبو علي الحاكم".

وأدانت "الحوثي" القرار الأمريكي، وأعلنت الاحتفاظ بحق الرد، وسط ترحيب من الحكومة اليمنية والسعودية والبحرين.

ويسيطر الحوثيون المدعومون من إيران، على محافظات، بينها العاصمة صنعاء (شمال) منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

ومنذ مارس/آذار من العام التالي، ينفذ تحالف بقيادة الجارة السعودية، عمليات عسكرية في اليمن، دعماً للقوات الحكومية ضد الحوثيين.