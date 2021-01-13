سياسة
1 دقيقة قراءة
تركيا.. ارتفاع مؤشر الإنتاج الصناعي 11% في نوفمبر 2020
أعلنت هيئة الإحصاء التركية أن مؤشر الإنتاج الصناعي في البلاد ارتفع خلال نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، بنسبة 1.3% على أساس شهري و11% على أساس سنوي.
تركيا.. ارتفاع مؤشر الإنتاج الصناعي 11% في نوفمبر 2020
مؤشر الإنتاج الصناعي في تركيا ارتفع خلال نوفمبر/تشرين الثاني 2020، بنسبة 1.3% على أساس شهري و11% على أساس سنوي / AA
13 يناير 2021

ارتفع مؤشر الإنتاج الصناعي في تركيا خلال نوفمبر/تشرين الثاني 2020، بنسبة 1.3% على أساس شهري و11% على أساس سنوي.

جاء ذلك وفق أحدث بيانات أعلنتها هيئة الإحصاء التركية، الأربعاء.

وأوضحت البيانات أن مؤشر الإنتاج الصناعي المعدل موسمياً في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ارتفع بنسبة 11% مقارنة بالشهر نفسه من العام 2019.

وأضافت أن مؤشر قطاع التعدين والمناجم ارتفع بنسبة 4.6%، والصناعات التحويلية 1 1.6%.

كما أشارت إلى ارتفاع مؤشر إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء بنسبة 7.5% خلال الفترة المذكورة، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2019.

ومؤشر الإنتاج الصناعي يقيس إجمالي حجم هذا النوع من الإنتاج في الدولة بغض النظر عن قيمته السعرية، ويعتبر مؤشراً رائداً للناتج المحلي الإجمالي.

مصدر:TRT عربي
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us