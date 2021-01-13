ارتفع مؤشر الإنتاج الصناعي في تركيا خلال نوفمبر/تشرين الثاني 2020، بنسبة 1.3% على أساس شهري و11% على أساس سنوي.

جاء ذلك وفق أحدث بيانات أعلنتها هيئة الإحصاء التركية، الأربعاء.

وأوضحت البيانات أن مؤشر الإنتاج الصناعي المعدل موسمياً في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ارتفع بنسبة 11% مقارنة بالشهر نفسه من العام 2019.

وأضافت أن مؤشر قطاع التعدين والمناجم ارتفع بنسبة 4.6%، والصناعات التحويلية 1 1.6%.

كما أشارت إلى ارتفاع مؤشر إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء بنسبة 7.5% خلال الفترة المذكورة، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2019.

ومؤشر الإنتاج الصناعي يقيس إجمالي حجم هذا النوع من الإنتاج في الدولة بغض النظر عن قيمته السعرية، ويعتبر مؤشراً رائداً للناتج المحلي الإجمالي.