قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، الأربعاء إن أنقرة ستعمل على تعزيز العلاقات المتميزة القائمة بين تركيا وباكستان.

جاء ذلك في تغريدة للوزير عبر حسابه على "تويتر"، أعقبت اللقاء الذي جمعه بالرئيس الباكستاني عارف علوي، في القصر الرئاسي بالعاصمة إسلام آباد.

وقال جاوش أوغلو: "نقلت تحيات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأطيب تمنياته لنظيره الباكستاني علوي".

وأعرب وزير الخارجية التركي عن سعادته بالزيارة قائلاً: "باكستان وطننا الثاني"، وأضاف: "سأحمل وسام الدولة (هلال باكستان) الذي قلدني إياه الرئيس الباكستاني بكل فخر".

مذكرة تفاهم

وفي سياق متصل، وقعت أنقرة وإسلام آباد، الأربعاء، مذكرة تفاهم حول "وقف المعارف التركي"، من شأنها أن تكسبه صفة دولية غير حكومية في باكستان.

ووقع مذكرة التفاهم وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، ووزير التربية والتعليم الباكستاني شوكت محمود.

وقبيل التوقيع أجرى جاوش أوغلو لقاء ثنائياً مع نظيره الباكستاني شاه محمود قريشي، تناولا خلاله العلاقات الثنائية والملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وشكر وزير الخارجية الباكستاني تركيا على مواقفها من القضية الكشميرية المتنازع عليها مع الهند.

وترأس جاوش أوغلو وقريشي فيما بعد اجتماع وفدي البلدين، وجرى توقيع مذكرة التفاهم لتنظيم وضع وأنشطة "وقف المعارف التركي" في باكستان.

وقال ممثل الوقف التركي في باكستان هارون كوتشوك آلاداغلي، إن الوقف اكتسب صفة منظمة دولية غير حكومية في باكستان، بفضل مذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين.

وأضاف أن وقف المعارف بات يُعرف في باكستان بأنه مؤسسة تركية، وأن فعالياته كافة ستكون مصونة من الدولة هناك.

تكريم وزير الخارجية التركي

وقدّم الرئيس الباكستاني عارف علوي، الأربعاء، وسام الدولة لوزير الخارجية التركي.

وجرى حفل تكريم جاوش أوغلو بالوسام الذي يحمل اسم "هلال باكستان"، بالقصر الرئاسي في إسلام آباد.

وحضر حفل التكريم وزير الخارجية الباكستاني شاه محمد قريشي، وعدد من المسؤولين رفيعي المستوى.

وبدأت العلاقات الدبلوماسية بين أنقرة وإسلام آباد عام 1947، إذ كانت تركيا إحدى الدول القليلة التي اعترفت سريعاً بباكستان عقب تأسيسها، ودعمت محاولاتها الناجحة لتصبح عضوة في منظمة الأمم المتحدة.