سياسة
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مسؤول أوكراني: التعاون الدفاعي مع تركيا "قوة دفع" لشركاتنا
أكد نائب رئيس الوزراء الأوكراني أن زيادة التعاون الدفاعي مع تركيا يمثل قوة دافعة مهمة لشركات الدفاع الأوكرانية من أجل تطويرها، مشدداً على "إيجابية" التعاون في مجال الدفاع مع تركيا.
مسؤول أوكراني: التعاون الدفاعي مع تركيا "قوة دفع" لشركاتنا
أوليغ أوروسكي يقول إن زيادة التعاون الدفاعي مع تركيا يمثل قوة دافعة مهمة / AA
13 يناير 2021

شددت أوكرانيا، على "إيجابية" التعاون في مجال الدفاع مع تركيا، واصفة ذلك بـ"القوة الدافعة" لتطوير شركات الدفاع الأوكرانية.

جاء ذلك في حديث أوليغ أوروسكي، نائب رئيس الوزراء الأوكراني، وزير شؤون الصناعات الاستراتيجية، للأناضول الأربعاء، حول تقييمه للتعاون الدفاعي بين البلدين.

وقال أوروسكي إن "زيادة التعاون الدفاعي مع تركيا يمثل قوة دافعة مهمة لشركات الدفاع الأوكرانية من أجل تطويرها".

وأضاف أن الزيارات الرسمية الأوكرانية لتركيا على المستوى الرفيع خلال النصف الثاني من العام الماضي، تُظهر الأهمية الخاصة التي توليها كييف لتطوير التعاون مع أنقرة.

وأشار إلى أن العلاقات بين البلدين لا تقتصر على الزيارات الرسمية المتبادلة، بل إنها تتطور في العديد من المجالات الأخرى، خاصة التجارية.

وتابع: "لدى بلدينا القدرة على الوصول إلى حجم تبادل تجاري لا يقل عن 10 مليارات دولار سنوياً، وأوكرانيا مستعدة لتحقيق ذلك في المستقبل القريب".

ولفت إلى وجود العديد من الاتفاقيات الموقعة بين البلدين في المجال الدفاعي، مؤكداً أن التعاون الثنائي يعد تجربة إيجابية، ويقوم على أساس المنفعة والمصالح المتبادلة.

وذكر أن أولى خطوات التعاون بين الشركات الدفاعية في البلدين يقوم على إنتاج وتوريد الطائرات دون طيار، ووحدات الطاقة للمدرعات، ومحركات الطائرات والصواريخ والسفن.

جدير بالذكر، أن تركيا وأوكرانيا وقعتا سلسلة اتفاقيات في مجالات التبادل التكنولوجي وإنتاج الفرقاطات (كورفيت) والطائرات المسيرة المسلحة، منتصف ديسمبر/كانون الأول 2020.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الفائت، أثناء زيارة أجراها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى تركيا، وقع وزير الدفاع الأوكراني أندري تاران مع رئيس مؤسسة الصناعات الدفاعية إسماعيل دمير، اتفاق حسن نوايا ضمن إطار مشاريع الصناعات الدفاعية، كما وقع مع نظيره التركي خلوصي أقار "اتفاقية الإطار العسكري".

مصدر:TRT عربي
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