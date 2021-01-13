بحث الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين الأربعاء، إنشاء مركز مشترك لمراقبة وقف إطلاق النار في إقليم "قره باغ".

جاء ذلك في مكالمة هاتفية أشار خلالها بوتين إلى أن أرمينيا وأذربيجان أكّدتا نيتهما لتطبيع العلاقات بينهما، خلال القمة الثلاثية التي انعقدت في موسكو.

وأكّد الرئيس التركي أن بلاده ترغب في توفير الظروف الملائمة للتعايش السلمي بين الأذربيجانيين والأرمنيين في "قره باغ".

وأضاف أنه عندما تتحقق ظروف العيش المشترك في "قره باغ" سيدرك العالم مدى جدوى الشراكة التركية الروسية.

والاثنين عُقِدت قمة ثلاثية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، لمناقشة ملف إقليم "قره باغ".

واجتمع القادة الثلاثة في مقر الرئاسة الروسية (الكرملين) بالعاصمة موسكو لمناقشة آخر التطورات المتعلقة بإقليم قره باغ.

وشكرت الرئاسة الروسية في بيان الرئيس الأذربيجاني ورئيس الوزراء الأرميني على حضورهما الاجتماع.

وفي 27 سبتمبر/أيلول 2020، أطلق الجيش الأذربيجاني عملية لتحرير أراضيه المحتلة في إقليم "قره باغ"، وذلك عقب هجوم شنه الجيش الأرميني على مناطق مأهولة مدنية.

وبعد معارك ضارية استمرت 44 يوماً أعلن بوتين، في 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، توصل أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ينص على استعادة باكو السيطرة على محافظات محتلة.