نشر المدير الفني لشركة "بايكار" سلجوق بيرقدار صوراً ولقطات فيديو جديدة لاختبارات النموذج الأولي الثالث للمسيّرة التركية الهجومية AKINCI TİHA PT-3.

ويجري تطوير واختبار النسخة الثالثة من المسيّرة التركية بإمكانات محلية تركية خالصة.

وشارك المدير الفني للشركة لقطات اختبار النموذج الأولي لـ AKINCI TİHA PT-3 على حساباته في وسائل التواصل الاجتماعي.

ويبلغ طول جناحي AKINCI نحو 20 متراً، وتصل سعة حمولتها الخارجية إلى 900 كغ والداخلية نحو 450 كغ بفضل محركها المزدوج.

وبفضل طائرة بيرقدار أقينجي الهجومية المسيرة ستصبح تركيا إحدى الدول الثلاث الأولى في العالم التي تطور طائرات مسيرة من هذا النوع.

وستوفر الأجنحة ذات الهيكل الملتوي والبالغ طولها 20 متراً إلى جانب نظام التحكم الأوتوماتيكي الكامل بالطيران، ونظام الطيار الآلي، أماناً عالياً للطلعات الجوية.

وبفضل سعة الحمولة المفيدة ستكون "أقينجي" قادرة على أداء المهام عبر تزويدها بذخائر وأسلحة محلية الصنع مثل صواريخ كروز من طراز (SOM).

والطائرة مزودة بأدوات متطورة عديدة، مثل رادر (AESA)، وكاميرا (EO/IR)، وأنظمة مراسلة عبر الأقمار الصناعية، وأنظمة دعم إلكتروني وذكاء صناعي متطور، وغيرها.