أعلنت مؤسسة الأدوية والأجهزة الطبية التابعة لوزارة الصحة التركية موافقتها على "الاستخدام الطارئ" للقاح "كورونافاك" الصيني المضاد لفيروس كورونا.

وأفاد بيان صادر عن المؤسسة التركية أن الموافقة على "الاستخدام الطارئ" للقاح "كورونافاك" الصيني عقب تقييم المعطيات العلمية حول اللقاح، وبعد اكتمال التحاليل المتعلقة به في مختبراتها، طيلة 14 يوماً.

وتلقى وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه، الأربعاء، أول جرعة من لقاح "كورونافاك" الصيني إثر الموافقة على استخدامه "الطارئ".

وقال قوجه في تصريح إثر تلقيه الجرعة في مستشفى "شهير" الحكومي في العاصمة أنقرة: "أعتقد أن الأيام المقبلة ستكون مشرقة".

وأضاف: "تتذكرون عندما قلت سابقاً إن هناك ضوءاً في نهاية النفق"، مشيراً إلى أن انطلاق التطعيم باللقاح في العالم يمثل هذا الضوء، وأردف: "أعتقد أن الأيام المقبلة ستكون مشرقة، ليكن هذا اللقاح خيراً على شعبنا وبلادنا".

وأكد قوجه ضرورة تلقي الجميع لقاح كورونا من أجل ضمان عودة الحياة إلى طبيعتها، قائلاً: "التطعيم هو أحد أهم طرق الوقاية من هذا المرض".

والاثنين، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن التطعيم بلقاح كورونا في البلاد سيبدأ الخميس أو الجمعة.

ومطلع يناير/كانون الثاني الجاري وصلت إلى تركيا الدفعة الأولى من اللقاح الصيني على متن طائرة للخطوط الجوية التركية.

وسبق أن أعلنت تركيا عزمها شراء 75 مليون جرعة من لقاحين واعدين لوباء كورونا، من الصين وألمانيا، خلال فصل الشتاء، فيما تواصل جهودها لتطوير لقاح محلي.